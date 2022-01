Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís presidió la octogésima reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna, donde se destacó el incremento considerable de casos con la nueva variante Ómicron.

El Mandatario estatal indicó que los protocolos sanitarios en la entidad se han ejecutado con gran responsabilidad para salvaguardar la integridad de las familias coahuilenses.

Riquelme Solís dijo que, afortunadamente, este incremento de casos no es un tema que impacte en la hospitalización ni en los fallecimientos, pero para no saturar ni colapsar los servicios de salud, se seguirán reforzando los protocolos en los eventos que puedan afectar, como lo es el tema de la movilidad, ya que el desarrollo económico no se puede frenar.

Señaló que será el próximo lunes, o antes de ser posible, en que se defina la fecha del regreso a clases presenciales, esto con el consenso de la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como con los tres sindicatos de los trabajadores de la educación en el estado.

“Por lo pronto hemos pospuesto el regreso presencial por el virtual. Primero, por la reacción de los maestros que fueron vacunados el fin de semana; segundo, por los que no se vacunaron y están contagiados; y tercero, porque es lo que nos queda, el control de la movilidad”, expresó.

Miguel Riquelme señaló además que la educación técnica no se debe detener: “Lo que no se puede dejar de lado son las prácticas profesionales y la asistencia a los talleres de los jóvenes. Esto permite que la parte técnica no se frene, y así es menor el impacto”, indicó.

VACUNACIÓN

El titular de la Unidad de Comunicación e Imagen del Gobierno del Estado y Coordinador de la Mesa, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, informó de la aplicación de 77 mil 144 dosis del laboratorio AstraZeneca, Pfizer y Moderna en las sedes ya conocidas.

Agregó que se llevó a cabo la jornada especial de la aplicación de vacuna Moderna como dosis de refuerzo a los maestros, en el Centro de Convenciones y UTT, con un total de dosis aplicadas de 12 mil 362 en ambas sedes.

Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria VI ha aplicado cerca de 44 mil dosis de vacunas contra la Influenza.

ACUERDOS

Durante la sesión, se llegó a los siguientes acuerdos:

+ Se autoriza la realización del juego Santos-Necaxa el próximo 23 de enero a las 19:00 horas.

+ Se solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) una cantidad estimada de dosis de la vacuna Moderna, que se destinará al refuerzo de los docentes que por motivos de salud no pudieron vacunarse en la jornada especial.

SALUD INFORMA

El Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, indicó que desde las últimas tres semanas se ha registrado un repunte de casos ambulatorios compatibles con Ómicron por la alta transmisibilidad y poca severidad.

Explicó que de 256 pacientes que se encuentran hospitalizados por Covid-19, el 46 por ciento está vacunado. Se avanzó en el tema de la inoculación para los jóvenes de 12 a 17 años y terceras dosis en adultos.

En cuanto a la vacunación de refuerzo para los maestros, ya fueron aplicadas 40 mil 839 dosis de Moderna.

En lo que va del mes de enero fueron analizados 158 pacientes hospitalizados, de los cuales 24 fallecieron.

Indicó que de ellos, uno estaba con ventilación mecánica, y que la estancia hospitalaria promedio es de tres días.

De estas cifras, explicó que los pacientes tenían algunas de las siguientes comorbilidades: Diabetes, hipertensión, obesidad, e insuficiencia renal crónica.

Bernal Gómez informó que previo a este Subcomité, entabló una reunión con integrantes de diversas cámaras empresariales de La Laguna con representantes de las Secretarías de, Economía y del Trabajo del Gobierno de Coahuila, para ofrecer asesoría sobre el uso de pruebas rápidas y la detección de casos en trabajadores.

Ahí se acordó que se lleve un registro de los empleados de sus establecimientos, comercios y fábricas que resulten positivos, para que a su vez la Secretaría de Salud los ingrese a sus estadísticas y les sean otorgadas las pruebas rápidas que requieran para aplicarlas.

“Estas acciones serán muy positivas y es el momento que la sociedad civil se una con las autoridades para que sepa de qué manera hay que atender a quienes requieran el apoyo por esta contingencia”, señaló.

EDUCACIÓN

El Secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro, explicó que se tenía establecido que el 24 de enero las escuelas públicas regresaran a clases presenciales, sin embargo, como ya lo anunció el gobernador Miguel Riquelme, la fecha está por definirse, esto por la próxima reunión de consenso que se tendrá con los tres sindicatos de trabajadores de la educación.

Cabe recordar que en el estado son 356 mil 068 alumnos de mil 941 escuelas de nivel básico.

Afirmó que ya se encuentra lista la capacitación de inducción para escuelas que se incorporan a la modalidad semipresencial, que en primera instancia tomarán los docentes y después los padres de familia.

A partir del día de hoy, comienzan también las actualizaciones para aquellos planteles que ya se habían capacitado, pero que requieren una actualización.

En referencia a la vacunación del personal docente, Saracho Navarro explicó que se contó con un registro de 48 mil 149 maestros, de los cuales, 40 mil 869 fueron inoculados.

Del resto, no pudieron acudir por presentar síntomas o dar positivo a Covid-19.

En este sentido, se realizó la solicitud de una cantidad estimada de dosis, para que cuando los maestros presenten las condiciones de salud adecuadas, puedan ser reforzados.

PREVENCIÓN Y CONTROL

Del reporte de Control de Padrones de la Secretaría de Finanzas, el operativo “Cero Tolerancia”, César Alvarado destacó la recepción de cuatro reportes de fiestas o eventos sociales sin medidas sanitarias, y una clausura por no contar con licencia de alcoholes del Estado.

A esta reunión del Subcomité Técnico Laguna asistieron, además, Román Alberto Cepeda González, Alcalde de Torreón, y representantes de los Municipios de Matamoros, San Pedro de las Colonias, Francisco I Madero y Viesca.

Además de otros funcionarios estatales, municipales, representantes de empresas, de comercios, de universidades, del Club Santos Laguna, de nosocomios públicos y privados y del Ejército Mexicano (de la XI Región Militar y del Mando Especial de La Laguna).