There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1

En cuanto Shaquille confirmó que Gianna Maria murió junto a su padre Kobe Bryant, celebridades comenzaron a expresar su pesar a través de las redes sociales como Twitter, entre ellos el expresidente Barack Obama, que rápidamente envió sus condolencias con un sentido mensaje.

“Kobe era una leyenda en la cancha y recién comenzaba en lo que habría sido un segundo acto tan significativo. Perder a Gianna es aún más desgarrador para nosotros como padres. Michelle y yo enviamos amor y oraciones a Vanessa y a toda la familia Bryant en un día impensable”, escribió el expresidente Obama en su Twitter.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.

