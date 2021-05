Sabinas, Coah.- En el marco del día 40 de campaña, la candidata a la presidencia Municipal de Sabinas, Diana Haro, aseguró que la confianza ciudadana en su proyecto es reflejo del avance en cada sector y la bienvenida que le dan en cada hogar es muy gratificante. “Me invitan a pasar, me platican la problemática por la que atraviesan y estamos conscientes que hay rezagos importantes que son urgencias que debemos atender y junto con la gente lo lograremos”.

Agregó que está lista para realizar las gestiones necesarias ante los diferentes órdenes de gobierno para lograr la transformación con calles pavimentadas, programa intensivo de bacheo, recolección de basura, limpieza de lotes baldíos y arroyos, rehabilitación de plazas con dotación de juegos infantiles, abasto de agua que es la principal petición y drenaje. “En estos 40 días de campaña hemos sumado voluntades en un mismo sentido y sabemos que vamos rumbo al triunfo”.

Este jueves recorrió un importante sector de la colonia Infonavit con muy buen ánimo, en un ambiente de fiesta como ha sido desde el primer día. “Me siento respalda por las familias; colocamos muchas lonas y eso me da mucho gusto porque refleja el avance que tenemos.

Estamos bien puestos para atender y solucionar su problemática”.

Mencionó que el compromiso es muy grande porque la gente “tiene mucha esperanza, confían en Diana Haro. Hoy una madre de familia me decía que ya urge que llegue a la alcaldía para dar solución a los problemas que se tiene en las diferentes colonias. Todo lo que me piden yo lo atenderé porque mi plan de trabajo está conformado por el sentir de la gente, todo lo que me han externado yo lo he tomado. Yo siempre he sido gestora y seguiré siéndolo al frente de este proyecto, hay que poner atención y tocar puertas para avanzar a todo lo que hay que dar solución”.