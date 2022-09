El Gobernador Miguel Angel Riquelme Solis y el Presidente Municipal, José Díaz Gutiérrez, inauguraron la instalación y funcionamiento de los nuevos filtros de la Planta Potabilizadora que garantizarán en lo sucesivo el suministro de agua en calidad y cantidad.

En el acto acompañaron en el presídium el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación Estatal, las Diputadas Cristina Amezcua González y María Guadalupe Oyervides Valdez.

En las palabras de bienvenida al gobernador, Díaz Gutiérrez agradeció la presencia de sus amigos ex alcaldes Tomás Navarro Valdés, Esteban Barrón Zulaica, Leonel Moreno Vásquez y Antero Alvarado Saldívar.

Presentes la licenciada Laura Cristina Saldivar, presidenta honoraria del DIF, el Gerente de SIMAS, José Luis Galván de los Reyes, regidores y síndicos, por ser parte de las gestiones y logros en beneficio de la ciudadanía, los empresarios, comerciantes, líderes religiosos, directores, personal del Municipio. Igualmente el equipo operativo de los programas sociales del gobierno del Estado dirigidos por Cavazos Espronceda y Jesús Pérez Treviño.

“La entrega de los nuevos filtros en la planta potabilizadora, era una obra tan esperada por todos nosotros, gracias al compromiso del gobernador y de su equipo de trabajo, ya es una realidad; desde su construcción no recibía una remodelación de esta naturaleza”.

Durante más de dos décadas se prestó el servicio de agua potable a los miles de habitantes, pero con el paso del tiempo todo por servir se acaba y por ello la necesidad urgente de remodelar la planta potabilizadora con la adquisición de nuevos filtros de mayor capacidad y tecnología, que iniciará su procedimiento en aproximadamente dos semanas.

“Con esta obra vamos a tener agua de calidad y en cantidad, y sin descuidar otros rubros, seguiremos trabajando en la prioridad del agua hasta el último día de nuestra Administración como lo estamos haciendo desde el primer día”.

Mencionó enseguida avances como la introducción de dos kilómetros de tubería nueva, 75 tomas domiciliarias, reparación y reemplazo en las líneas obsoletas de agua potable y drenaje en diferentes sectores”.

Comentó que no faltó quien le aconsejara no invertir en este tipo de obras enterradas, “pero cuando se trata de un servicio de salud pública y vital como es el agua en los hogares, no podemos detenernos, ni escatimar recursos ni mucho menos hacer caso a estos malos consejos”.

Hoy, finalizó, es una realidad con esta primera etapa, vienen mas proyectos, viene una segunda etapa como es el circuito de pozos y así seguir trabajando hasta que todas las viviendas cuenten con el agua potable en cantidad y calidad.