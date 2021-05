Sabinas, Coah.- Con el retorno seguro a las actividades deportivas, en conferencia de prensa se anunció que este próximo 23 de mayo en Sabinas se va a desarrollar la carrera “5 K – corriendo con salud, por tu salud”, que organiza el INEDEC en coordinación con el voluntariado de salud y con el apoyo del gobierno municipal.

Para prevenir contagios por Covid-19 se aplicaran los protocolos sanitarios que mantienen vigentes las autoridades de salud.

Es por ello que también se determinó un cupo limitado de 300 participantes, todos mayores de 12 años.

La carrera pedestre es con causa y la inscripción tendrá una cuota de recuperación de $ 150 pesos, con derecho a camisa conmemorativa y otros aditamentos.

La doctora Jessica Guzmán, quien está al frente del voluntariado de salud en la región carbonífera, dijo que lo recaudado se va a destinar a la habilitación de posadas para mujeres embarazadas que habitan en comunidades alejadas y que por ende se les dificulta acceder a la atención que se brinda en los hospitales.

Jaime Treviño Ramos, encargado municipal del deporte, dijo que la instrucción del alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal es sumarse a la carrera con causa, afinando la logística y seguridad con la coordinación regional del INEDEC a cargo del profesor Víctor Manuel Contreras y con el doctor David Mussi Garza, jefe de la jurisdicción 02 del sector salud.

La salida y meta será en el cruce Madero e Independencia, a las 7:30 de la mañana se tendrá una activación física con Veneranda Villanueva del área del deportiva, mientras que el arranque de la carrera se dará a las 8 de la mañana.

Se dijo que los participantes deberán portar cubre bocas en el arranque de la carrera, mismo que podrán retirarse en cuanto haya una adecuada separación de los demás competidores, y deberán colocarlo nuevamente a su llegada a la meta.

Para las inscripciones se tiene la jurisdicción sanitaria, de 9 a.m. a 1:30 p.m. y con más información al 861 61 3 12 00, 861 61 3 12 01 y al 861 61 3 12 10; centro de salud de 9 a.m. a 6 p.m. y con información al 861 61 27810 y al 861 61 2 10 10; mientras que en la oficina de planeación y seguimiento en la presidencia municipal de 9 a.m. a 3 p.m. , en todos los puntos de lunes a viernes hasta completar el cupo determinados de participantes.

El regidor comisionado en el deporte, Juan Jaime Ayala Rodríguez, dijo que hasta el momento el INEDEC y el sector salud siguen aprobando la buena organización del deporte en Sabinas, principalmente al tener efectivos los protocolos sanitarios que se aplican en los deportes al aire libre y en las actividades físicas que se desarrolla en espacios cerrados.