Se continúa con la visita a los locales que realizan actividades mercantiles en diferentes giros, en el municipio de Múzquiz, Coahuila, para invitarlos a que actualicen o regularicen los permisos necesarios para sus operaciones.

El día de hoy estuvimos en las instalaciones de la empresa Tricomsa, ubicadas por la calle Santa Rosa, solicitando la exhibición de las constancias y permisos vigentes para la legal operación de esta, encontrando las siguientes situaciones:

1. No se pudo acreditar la constancia del Visto Bueno que otorga la dirección de Protección Civil Municipal y que es imprescindible para la apertura y operación de todos los establecimientos mercantiles, principalmente para los que cuentan con maquinaria y equipos, que en caso de accidentes, podrían poner en riesgo a quienes ahí laboran y a quienes habitan el sector en donde se encuentran instaladas.

2. No se cuenta con señalización, ni protocolos de actuación y evacuación en caso de siniestros o desastres naturales.

3. Tampoco se pudo mostrar constancia del permiso de Uso de Suelo Industrial, requerido para la operación de todas las empresas de este tipo de giro comercial y actividad económica.

4. Además, el establecimiento no cuenta con la licencia mercantil de funcionamiento requerida.

Por todo lo anterior, se procedió a su clausura de manera temporal, reiterando la invitación, como en todos los negocios inspeccionados, a que se acuda a las direcciones municipales correspondientes para tramitar y gestionar los permisos y visitas necesarias para su legal operación.

Hacemos nuevamente la invitación, a todos los comerciantes, y prestadores de servicios, para que regularicen su situación, y operen con respeto y apego a los lineamientos, procedimientos, y leyes en materia de protección civil, para seguridad de todos. Y para que cumplan con lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2022.

Atentamente

Dirección de Ingresos del Gobierno de Múzquiz, Coahuila.