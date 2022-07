Sabinas, Coahuila.- Alumnos de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) concluyeron su educación y su madrina de generación la alcaldesa Diana Haro Martínez los exhortó a seguir adelante hasta conseguir sus metas. En el lugar estuvieron presentes autoridades académicas, padres de familia y los graduados de esta Universidad.

Haro Martínez destacó el honor de ser la madrina de los jóvenes que dejan las aulas de la institución que les brindó conocimientos y aprendizaje necesarios en su vivir. “Hoy es la fecha en que culmina uno de los ciclos más importantes de sus vidas, años de esfuerzo, dedicación e incertidumbre ante la pandemia que enfrentamos y aquí están. Sin lugar a dudas su paso por las aulas les deja numerosas experiencias de aprendizaje y felicidad”.

Les dijo que se sientan orgullosos porque a partir de ese momento son parte del grupo privilegiado de estudiantes que ha tenido la oportunidad de egresar de una etapa más en la educación, pues nunca se deja de aprender en la vida.

Los invitó a reflexionar y a reconocer a quienes intervinieron para hacer posible el triunfo que actualmente celebran. “Muchas gracias a todos los directivos y profesores de esta institución educativa por su compromiso con la educación ya que, a través de sus enseñanzas tanto teóricas como prácticas han logrado en ustedes un proceso de transformación de forma sobresaliente, que les dotaron de las capacidades necesarias para afrontar satisfactoriamente los diversos obstáculos que se presenten”.

Agradeció a sus familias por los innumerables esfuerzos que han emprendido para apoyarlos en el alcance de todos sus objetivos. “Tengan la certeza de que el compromiso con su formación académica representa la manera de retribuirles por todo lo que han realizado. A ustedes graduados los invito a nunca establecerse límites y los exhorto a que encuentren aquella meta de vida que les apasione y conviértanla en su objetivo”.

En ese tránsito les pidió que busquen ser felices y hagan felices a los demás, a quiénes se encuentren en su camino, ya que ese es el verdadero éxito en la vida. “No teman caer, no teman fallar, no teman tratar y si fallan nunca se sientan derrotados. Atesoren este momento único, observen cada detalle que lo rodea y recuerdenlo sobre todo en aquellas situaciones en las que duden de su capacidad. No permitan que los comentarios destructivos los desalienten ya que estos son solo reflejos de frustración ajena a ustedes. Recuerden que si quieren obtener resultados diferentes deben actuar de manera distinta a la mayoría. No claudiquen, sigan su camino y no se desvíen de su principal objetivo”.