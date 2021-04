Sabinas, Coah.- Incansable en sus diarios recorridos, la candidata a la presidencia Municipal de Sabinas Diana Haro, afirmó ante vecinos de la colonia San Antonio a quienes visitó este miércoles, que tiene muy claro que es urgente asegurar el suministro de agua potable, mejorar la red de drenaje sanitario, además de la recolección de basura, reforzar la seguridad pública y mantener un programa directo de atención hacia la gente con visitas frecuentes a los diferentes sectores.

Todo está contemplado en su plan de trabajo y para ello continuará rehabilitando pozos de apoyo para conectar a la red de agua existente y reducir la dependencia del sistema regional. Si bien se ha avanzado en el rubro de drenaje sanitario aún está pendiente solucionar la problemática que se presenta por eso gestionará la rehabilitación de los colectores. “Yo los invito a votar este 6 de junio por Diana Haro porque si vamos juntos ganamos todos”.

Hay cobertura de servicios, pero estos deben ser de calidad y que de verdad den resultados como lo exige la gente y con justa razón porque las necesidades y carencias se resienten en cada domicilio donde no llega el agua, o no hay drenaje o son insuficientes y ejemplificó con el agua potable con 23 mil tomas, pero no todos reciben el vital líquido.

También las plazas públicas para contar con área de esparcimiento para que las familias tengan donde pasar tiempo con sus niños, con áreas sombreadas y juegos infantiles. “Es sumando voluntades como podremos salir adelante”

En los toca toca que realiza en las colonias, siempre la gente le hace peticiones que tienen que ver con lo servicios básicos como parte esencial y esta vez en la colonia San Antonio no fue la excepción, además también le pidieron que realice gestiones para que se generen empleos pues hay padres de familia que requieren de un ingreso seguro y no están laborando.