Saltillo, Coah.- Coahuila se encuentra en los primeros lugares de eficacia, operatividad y eficiencia en el modelo del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) para el combate al rezago educativo y alfabetizar a la población.

El titular del IEEA, Mario Cepeda Villarreal, dio a conocer que al cierre del segundo bimestre de 2019, Coahuila tiene el primer lugar en las categorías de operación y eficacia, y el segundo lugar en eficiencia.

Lo que ubica al Estado en el segundo lugar a nivel nacional, con el 73.20 puntos (de 100 posibles) en la evaluación que realiza el INEA en más de 40 indicadores, además de ir a la alza, lo cual lo pondría en primer lugar a nivel nacional en los próximos meses.

Lo anterior fue dado a conocer en la Tercera Sesión Extraordinaria del Colegio de Directores Generales de los IEEA y Delegados del INEA, realizada en la Ciudad de Chihuahua.

Expuso que en Coahuila se atiende a más 25 mil coahuilenses con la finalidad de abatir su rezago educativo en las cinco regiones del estado, de los cuales, más de 15 mil ya terminaron su primaria o secundaria, y más de mil ya han sido alfabetizados, por lo que Coahuila es “Territorio Libre de Analfabetismo”, con tan sólo el 1.4 por ciento de rezago.

Al cierre de 2018, la Estimación del Rezago Educación del INEA correspondiente a las personas mayores de 15 años, arroja que en Coahuila 32 mil personas no sabían leer ni escribir, más de 100 no habían terminado su primaria y más de 350 no habían terminado su secundaria.

Para el Gobierno del Estado es prioritario el derecho a la educación de todos los coahuilenses, por lo que el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ha instrumentado acciones y programas para brindar las oportunidades educativas de las personas de más de 15 años en todo Coahuila.