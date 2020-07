Saltillo, Coah.- El secretario de la Defensa Nacional General DEM Luis Cresencio Sandoval González, consideró que a diferencia de otros Estados Coahuila ha creado una estructura de seguridad competente y sólida, que le representa una fortaleza importante.

Señaló que “ es una constante y en el ámbito político muchas veces no se quiere reconocer: “la gente apoya nuestra presencia, que no ha sido de tres o cuatro años, sino de 13 o 14 años en una estrategia para combatir a la delincuencia; tiempo durante el cual los gobiernos estatales no aprovecharon para fortalecer su estructura de seguridad pública….Era más fácil pedirle apoyo al gobierno Federal en turno que generar una estructura de seguridad competente, hay estados que lo han hecho, que lo hicieron y que tienen una fortaleza importante. Me atrevería a decir Coahuila, Nuevo León y Yucatán”.

A este respecto y luego de reiterar su agradecimiento al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional como aliados en las labores y resultados obtenidos en el tema de seguridad en Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís declaró que, en materia de seguridad, “Coahuila ha hecho lo suyo y los indicadores en cuanto a la baja en la incidencia delictiva, dan cuenta de ello”.

Dijo que su administración ha puesto este rubro en el mismo nivel de importancia que la salud de los ciudadanos, y lo seguirá haciendo.

El gobernador expresó que más de mil millones de pesos será la inversión que este año se hará por parte del Gobierno del Estado en materia de seguridad.

Resaltó que en Coahuila suman más de cuatro mil millones de pesos los aplicados en infraestructura militar, en edificios megacuarteles, nuevos regimientos, bases militares y el nuevo Hospital del Ejército Mexicano en Torreón.

“Las inversiones que se han definido en las distintas regiones, se complementan con el equipamiento de las policías estatales, instalación de sistemas de video-vigilancia con equipos de última generación, modernización de los C-4, así como la compra de armamento, vehículos blindados y equipo táctico, entre otras acciones.

“Hoy, la sociedad está más comprometida y sabe que en conjunto hemos logrado la paz y la tranquilidad de nuestra entidad “, declaró.

Actualmente, el gobierno de Miguel Riquelme tiene en proceso la construcción el mega cuartel en Ciudad Acuña, una Base de Operaciones en Jiménez, tres cuarteles más en Santa Mónica, Palo Blanco, Cinco Hermanas, que corresponden a comunidades que son áreas limítrofes con Estados Unidos y Tamaulipas.

El gobierno de Coahuila apoya además al Ejército Mexicano con una amplia y completa red de comunicaciones para las regiones, cuarteles y bases, además de suministros como combustibles para realizar sus operaciones de vigilancia.

Miguel Riquelme destacó que el Ejército Mexicano, tiene en Coahuila toda la consideración y respeto permanente. “por su trabajo eficaz para que los coahuilenses vivamos en condiciones seguras”.