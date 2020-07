Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 19 de Julio 2020.- Con el objetivo de generar una cultura de denuncia ante posibles actos discriminatorios, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado(SIDS), a través de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila (DPIPDC), informa a la ciudadanía coahuilense sobre cómo realizar un procedimiento de queja ante un acto de discriminación.

Patricia Yeverino Mayola, responsable de la DPIPDC, informó que el Estado de Coahuila se coloca en los primeros lugares a nivel nacional como un estado inclusivo y de respeto en el ámbito gubernamental y social, lo que se deriva de la implementación de políticas públicas exitosas y de la cultura de educación familiar que se genera en los hogares.

La funcionaria estatal detalló la importancia de saber y tener en claro cuáles son las circunstancias que determinan cuando existe un acto de discriminación.

“La discriminación es todo acto hecho o conducta que provoca distinción, exclusión, restricción o rechazo, y que se encuentra motivada en una condición de salud, apariencia física, género, condición económica, edad, embarazo, discapacidad, preferencias sexuales y origen étnico, entre otros”.

Yeverino Mayola remarcó que si el acto no niega o restringe un derecho fundamental y no está basado en características físicas o formas de vida, no es un acto de discriminación.

“En Coahuila la Ley te protege. Una vez que cuentas con esta información puedes acercarte para poder orientarte si fuiste discriminado o discriminada. El Gobierno de Miguel Ángel Riquelme es un referente a nivel nacional en el seguimiento de procesos administrativos que se siguen ante esta institución, que busca generar ciudadanías responsables e inclusivas”, dijo.

La forma de presentar la queja puede ser personal, en la calle de Cuauhtémoc #349 Zona Centro de Saltillo, por teléfono en el 844 430 8145/46 o bien a través del correo electrónico nodiscriminacion@coahuila.gob.mx