Torreón, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo en La Laguna para encabezar la reunión de Subcomité Técnico Regional Covid-19, donde señaló que Coahuila avanza equilibrando la máxima protección en la salud y el desarrollo de actividades.

El Gobernador enfatizó la responsabilidad de estas decisiones ante los alcaldes de la región, encabezados por el de Torreón, Jorge Zermeño Infante; Patricia Grado Falcón, de San Pedro de las Colonias; Horacio Piña Ávila, de Matamoros; y Jonathan Ávalos Rodríguez, de Francisco I. Madero.

“Lo más importante es que sigamos actuando de manera responsable y hacer las cosas bien pensadas”, expresó.

“Tengamos claro que en el caso de Coahuila el control en la toma de decisiones ha sido un factor fundamental para no irnos ni al extremo y tampoco quedar flexibles. Y de esta forma podamos equilibrar la economía con la salud”.

Durante la reunión, se llegó a los siguientes acuerdos:

Los municipios que integran este Subcomité Técnico generarán las acciones necesarias para incrementar y fortalecer las inspecciones de cumplimiento a los protocolos de protección de la salud de cada uno de los comercios que hicieron su reapertura.

Esto por conducto de sus unidades especificadoras en conjunto con las autoridades del Estado, y en caso de ser necesario aplicar las medidas y sanciones que correspondan por incumplir con las disposiciones que han determinado las autoridades ante esta emergencia sanitaria.

Se exhorta, en medida de los posible y suficiencia presupuestal de cada municipio, se realicen campañas de conciencia en toda la ciudadanía sobre uso obligatorio del cubrebocas, otorgando –cubrebocas- sin costo para todas las personas.

Asimismo, los municipios en coordinación y de manera conjunta con las unidades verificadoras del Estado, deberán instalar filtros sanitarios itinerantes para observar el cumplimiento del uso de cubrebocas, y en su caso imponer las medidas y sanciones correspondientes a dicha falta.

En una primera etapa habrá campañas de consciencia y luego vendrían las sanciones, de ser necesarias.

Los filtros sanitarios son disuasivos.

Todos los comercios con giro de restaurante y restaurante-bar deberán cerrar su servicio a más tardar a las 23:00 horas, como medida de protección de la salud de todas y todos los ciudadanos.

Según los resultados de esta estrategia, será el Subcomité el que decida cuándo regresan a sus horarios habituales.

Para ello se solicita a los municipios que sean el conducto para notificar este acuerdo a todos los comercios mencionados.

Se exhorta a toda la población que reside en los municipios que integran la Región Laguna a no realizar reuniones con más de 15 personas.

En este Subcomité, semana a semana se debe ir viendo lo que sucede en cada región, dado que cada una es diferente, para tomar decisiones en beneficio de la ciudadanía, así lo expresó.

El gobernador Miguel Riquelme manifestó que en Coahuila la economía no aguantaba más tiempo y estaba en riesgo una mayor pérdida de empleo y de la aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, por lo que a tiempo se reabrieron algunos giros y son los que se están manteniendo.

Hizo hincapié que aprender a convivir con el virus y que habrá inspección con criterios claros con el respaldo de los comercios.

No obstante, el Mandatario estatal reconoció que en este momento la ciudadanía tiene algún familiar, amigo o conocido contagiado o más grave, hospitalizado o fallecido.

“Estamos hablando de que ya está pasando más cerca. A mayor movilidad, mayor contagio; y a mayor contagio, mayor hospitalización”, dijo Riquelme Solís.

Es así que se debe considerar en este Subcomité cómo dar una baja a la movilidad sin que ello signifique afectar a la economía.

‘EL VIRUS SEGUIRÁ’: SS

Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud del Estado (SS), comentó que aunque los casos en La Laguna van a la baja, es crucial mantener el distanciamiento social, portar cubrebocas y lentes de protección ocular.

Abrir las ventanas y puertas en los hogares cada 3 horas por 10 minutos –tener los hogares ventilados- continuar con las medias preventivas y no salir si no es una actividad esencial.

“El virus va a seguir y tenemos que acostumbrarnos a convivir con él. La detección activa de casos es muy importante para contener nuevas oleadas”, advirtió.

“Es muy frecuente decir ‘yo ya me contagie, soy inmune y me expongo a lo que sea’, pero solamente el 16.7 por ciento tuvo anticuerpos positivos a los 42 días de la enfermedad, lo que es poco y no hay seguridad de protección a corto y a largo plazo”.

Cuando se solicita plasma, son pocos quienes tienen anticuerpos positivos y son poco útiles para donar.

Fue enfático al decir que no habrá finanzas públicas que alcancen para realizar muestreo si la ciudanía no toma consciencia.

“Las PCR no serán para todos los pacientes, no habrá finanzas públicas en los Estados para todas las personas. Se muestreará a los altos de riesgo y sintomáticos”, dijo.

“El periodo de contagio es de 7 a 10 días, después de este día no es contagioso. No necesita de PCR para volver a trabajar sin ningún riesgo”.

Bernal Gómez expresó: “Se debe poner el ejemplo y ser corresponsables, congruentes con los cuidados. No un día sí y otro no”.

Por su parte, Luis Gurza Jaidar, titular de la Mesa Operativa

que se coordina con el Municipio de Torreón para combate del COVID-19, comentó que de mil 282 contagiados, tienen el teléfono de mil 33.

Es decir, han contactado a 760, lo que es un 74 por ciento de avance de muestreo para realizar cercos sanitarios o parar la cadena de transmisión.

Se han emprendido acciones también para avisar a los negativos de las pruebas y con apoyo de la Secretaría de Salud se lleva a cabo esta tarea.

Para efectos de georeferrenciación, son 364 colonias las que presentan al menos un contagio en esta ciudad.

“Por el momento se trabaja en la actualización de casos activos, con mucha precisión y profundidad para el tema de reportes diarios que se manejan en la entidad”, informó.

Jorge Zermeño Infante, Presidente Municipal de Torreón, apuntó que tratará de que todos los negocios tengan anuncios visibles de que se debe portar cubrebocas, pues como autoridad es más fácil sancionar, pero lo primero que buscan es concientizar.

“Pedimos la colaboración a todos. Me gustaría que los médicos fueran a los medios de comunicación para decirles cómo están las cosas”, al tiempo que felicitó a todo el personal que trabaja en hospitales y que han apoyado a que la mayoría de la población se vaya curando.

Para esta reunión, hasta el Centro de Convenciones de Torreón (CCT) acudieron también Román Alberto Cepeda González, Secretario del Trabajo del Estado; Antonio Gutiérrez Jardón, titular de la Unidad de Atención en La Laguna, y Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional de Coahuila.

También los alcaldes de la región y el Mando Especial de La Laguna, Enrique Hernández Cisneros.

Además de Juan Pérez Ortega, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI, y Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII; así como representantes de cámaras de comercio, empresariales y de hospitales públicos y privados.

