Desde el inicio de la Administración 2022-2024 se dio a conocer públicamente el arranque de una campaña de regularización de todos los comercios y locales que realizan actividades mercantiles, al detectarse que muchos estaban operando sin los permisos correspondientes.

Dentro de estas acciones, el día de hoy se realizó una visita a las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, Coahuila, por lo que damos a conocer a la ciudadanía el siguiente:

COMUNICADO

1. Personal de las Direcciones de Ingresos, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, realizaron el día de hoy, visita de inspección a las instalaciones de la Asociación Ganadera Local, ubicada en la ciudad de Melchor Múzquiz, Coahuila.

2. Como parte del procedimiento, se solicitó a los encargados de esas instalaciones presentar los permisos necesarios para operar de manera segura y legal.

3. Se les solicitó la Constancia del Visto Bueno de Protección Civil, Constancia de Uso de Suelo Comercial y la Licencia Mercantil de Funcionamiento, dando como respuesta, carecer de todos y cada uno de éstos.

4. En vista de lo anterior, la dirección de Protección Civil Municipal realizó inspección, tanto de la oficina, como del área de procesamiento de ganado, encontrando las siguientes situaciones:

I. No se cuenta con protocolos, ni la señalización requerida para la evacuación y protección de los ciudadanos que ahí laboran, o que visitan esas instalaciones, en caso de presentarse algún desastre o algún siniestro.

II. No se tienen extintores disponibles ni instalados en ninguna de sus áreas.

III. Los trabajadores que laboran en el área de procesamiento de ganado no cuentan con equipo de protección o de seguridad para la realización de sus actividades.

5. Por las situaciones señaladas y descritas, se procedió a la clausura temporal de esas instalaciones, solicitando la suspensión de todas sus actividades.

6. Se les notificó por escrito la clausura, y se les hizo la invitación, para que en el plazo que marca la misma, subsanen las situaciones que así lo requieran, y acudan a las instancias municipales correspondientes, a realizar los trámites para trabajar y operar dentro del marco legal que determina la Ley de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2022.

Hicimos como gobierno, el compromiso de ordenar y regular todas las situaciones que operan fuera de las normas y de las leyes establecidas en materia de protección civil, seguridad y protección ciudadana y actividades mercantiles, y lo estamos cumpliendo.

Reiteramos nuestra entera disposición para brindar orientación y atención en todos los trámites requeridos para la operación y funcionamiento de los locales y comercios de nuestro municipio.

Atentamente

Dirección de Ingresos del Municipio de Múzquiz, Coahuila