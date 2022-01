Sabinas, Coah.- Con la presencia de Manolo Jiménez, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, la presidenta municipal de Sabinas Diana Haro Martínez arrancó la tarde de este martes de manera intensiva dentro de 100 días, 100 acciones, la modalidad “Vamos por los baches” que se quedará de forma permanente y consta de dos fases: la primera es estabilizar la situación de este rubro en las principales avenidas y la segunda, trabajar en las calles laterales y el mantenimiento continuo.

En este arranque estuvieron en el presídium el diputado local Jesús María Montemayor Garza, Jesús Guerrero, coordinador regional de Desarrollo Social e Inclusión, el regidor comisionado a obras públicas, David Rogelio Sanmiguel Sánchez, el director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, ingeniero Enrique Castañeda Gloria y María Fernanda Ramos, vecina de este lugar quien agradeció la respuesta de la administración municipal.

Asistieron los ex alcaldes Jesús María Montemayor Seguy, Gonzalo Zertuche Garza, Luis Alfonso Rodríguez Benavides, Carolina Morales Iribarren y Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, así como ex diputados Zulmma Guerrero Cázares y Ramiro Flores Morales. En la explicación de los trabajos a obra destacan que la primera fase de estos 100 días, aplicarán 150 m3 de carpeta fría con un espesor final de 5 centímetros, con lo que habilitarán 3 mil m2 de pavimento para cubrir más de 4,000 baches y de manera conjunta se realiza la campaña de limpieza y mantenimiento de alrededor de 16 kilómetros de bulevares en diferentes puntos de la ciudad incluida la pintura.

En su intervención la alcaldesa refrendó su interés de mantener un gobierno cercano, de cara a los ciudadanos, como esta vez en la Santo Domingo, donde además de saludar a todas las autoridades presentes, señaló que es un privilegio servir a los sabinenses, “le doy las gracias a la gente de las colonias, a los ciudadanos, porque fue su respaldo el que me llevó a ocupar la alcaldía y no se me olvidan ninguna de sus peticiones y los compromisos que establecí. El avance será de manera gradual, tengan por seguro que así será porque yo sé honrar mi palabra. Me lo enseñaron mis Padres”.

Le pidió a Manolo Jiménez, que sea portavoz del agradecimiento al gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, que a través de la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión, aplica programas tan importantes.

“Tú tienes la experiencia porque fuiste alcalde de Saltillo, un municipio evidentemente en crecimiento y sabes que las necesidades más elementales, tienen que ver con los servicios básicos, el agua potable, bacheo, pavimento, alumbrado, recolección y disposición final de la basura. Eres ejemplo de cómo sí se pueden hacer las cosas.

Emprendiste programas sensibles, cercanos a la ciudadanía, de acción y de resultados, por eso trabajaremos siempre en coordinación por el bien de Sabinas”.