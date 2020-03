Progreso, Coah.- Dentro de las acciones para evitar la propagación del coronavirus y como medida de higiene y protección a la ciudadanía, el alcalde Federico “Lico” Quintanilla Riojas puso en marcha este viernes una campaña de desinfección y sanitización de espacios públicos en la Villa de Progreso.

De acuerdo a los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud el Gobierno Municipal de Progreso realizó la contratación de una empresa privada de la ciudad de Saltillo, para aplicar amonio cuaternario, que es un limpiador desinfectante de amplio espectro.

El alcalde Lico Quintanilla dijo que, con esta medida se eliminan virus, bacterias, hongos, levaduras, esporas y un otros grupos de microorganismos, causantes de malos olores y enfermedades contagiosas.

Por ello se tomó la determinación de aplicarlo en escuelas, plazas, el Centro de Salud, el DIF Municipal y la Presidencia Municipal a fin de proteger a los grupos más vulnerables como los niños, jóvenes y al personal de las oficinas que se encuentran trabajando.

El munícipe comentó que la ventaja de este procedimiento es que se realiza con un limpiador de efecto residual que permanece activo después de la aplicación conservando sus propiedades por largo tiempo.

Esta sustancia no es corrosiva y no libera vapores irritantes por lo que no afecta en lo mínimo su aplicación a la población.

El edil explicó que dentro del programa #ProgresoFuerteySano seguirán las acciones de prevención implementando todas las medidas sanitarias que sean útiles para cuidar la salud de toda la ciudadanía.