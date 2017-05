El candidato de la coalición “Por un Coahuila Seguro”, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que durante su campaña firmó mil un compromisos a lo largo y ancho de Coahuila: “soy el único que visitó los 38 municipios, firmé acuerdos y propuestas a nombre de la coalición que represento, una vez que sea gobernador voy a cumplir”, dijo teniendo como testigos a Claudia Ruiz Massieu, secretaria General del CEN del PRI y al senador Emilio Gamboa en conferencia de prensa celebrada en la Ciudad del Acero.

“Hay quienes no fueron a los municipios más pequeños y no vieron a los ojos a los ciudadanos, mucho menos se van a comprometer, desde hoy agradezco a quienes nos permitieron entrar a sus hogares y más les agradezco que me llevarán al triunfo.

Desde luego a quienes me han ofrecido todo su respaldo, a los senadores de mi partido que hoy están aquí”, destacó Riquelme.

En su intervención Claudia Ruiz Massieu, expresó: “para hacer realidad los sueños de los coahuilenses está Miguel Riquelme, la lucha de un priísta es la lucha de todos, somos un partido que escucha a la gente y tenemos las propuestas para mejorar esta entidad.

Frente a un candidato reciclado de Acción Nacional, que ha pretendido comprar el voto de los coahuilenses, que no ha dado explicaciones claras respecto a su patrimonio, que ha dado muestra clara de que no tiene los principios democráticos de igualdad entre hombres y mujeres y que tiene una misoginia muy pronunciada, está Miguel Riquelme que tiene propuestas, cercanía con la gente, experiencia y ha dado resultados.

Nuestro candidato a gobernador ha estado ya trabajando con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, les hizo entrega de una carpeta de proyectos para Coahuila que aseguren que habrá mayor infraestructura y mayor oportunidad crecimiento económico.

Trabaja desde la campaña, desde ya por el futuro del estado, que está dando resultados, por eso tenemos confianza plena que tendrá el respaldo mayoritario de la población este 04 de junio”.

El abanderado tricolor que busca la gubernatura expresó que en sus compromisos lo mismo va para el desarrollo en infraestructura, con la futura construcción de los 4 Hospitales Generales, que para seguridad con la edificación del C5, la cimentación de un Cuartel Militar en Sabinas y una Base Naval en Acuña.

Su apuesta es también por pavimentar, mejorar drenajes, escuelas, unidades deportivas y garantizar el deporte, la cultura y educación para todos y todas los coahuilenses.

Especificó que para la Región Centro signó 200 compromisos de los cuales detalló: “pasos a desnivel y libramientos para sellar el Corredor Económico del Norte desde La Laguna hasta Acuña”.

Hizo hincapié en que todos sus programas están enfocados a mejorar la calidad de vida de las familias y los derechos de la mujer.

“Agradezco especialmente a quienes nos acompañan hoy y me ofrecen todo su respaldo Emilio Gamboa, Claudia Ruiz Massieu y todos los senadores, porque sé que estarán detrás de mí para cumplirle al pueblo de Coahuila. Espero una elección tranquila, que los coahuilenses salgan libremente a ejercer su voto y que el domingo 04 de junio por la noche estemos todos festejando el triunfo y la unidad de Coahuila”.

El senador Emilio Gamboa Patrón puntualizó: “espero que el Partido Acción Nacional entienda que se gana o se pierde por un voto, espero que acepte el resultado porque fue la voluntad de los coahuilenses la que se manifestó el 04 de junio y no tengo duda que será a favor de Miguel Riquelme y todos los candidatos del PRI”.

Presentes estuvieron: los senadores Miguel Romo, Félix González, Cristina Díaz, Ana Isabel Acosta, Hilda Flores y Tereso Medina; Verónica Martínez, presidenta del PRI en Coahuila; Guadalupe Oyervides, candidata a Alcaldesa de Monclova; Florencio Siller, candidato a Alcalde de Frontera; la candidata a Diputada Local, Josefina Garza y el candidato a Diputado Local, Alberto Medina.