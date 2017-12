Rafael Ramírez, embajador representante de Venezuela ante la ONU, anunció este martes a través de Twitter su renuncia al cargo, según dijo, por solicitud de presidente Nicolás Maduro.



“Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al comandante Chávez”, escribió Ramírez en el mensaje acompañado por una carta dirigida a Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, no confirmó ni negó que se vayan a tomar acciones en contra de Ramírez.

“Por el estricto respeto no solo a la reserva legal sino a las investigaciones en marcha que se hacen en donde jamás el titular del Ministerio Público y ninguno de nosotros como voceros adelante información previa a una acción judicial”, afirmó.

Ramírez fue embajador ante la ONU desde el 5 de enero de 2015.

Debo informar que ayer, 4 de Diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez! pic.twitter.com/tIfsamCHgz

— Rafael Ramirez (@RRamirezVE) 5 de diciembre de 2017