Todavía no sabemos si Keke ama a Drake, pero si ella está dentro de un coche la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos quiere que permanezca allí.

La agencia federal que investiga accidentes en carreteras, aeronaves y ferrocarriles está alertando sobre los peligros del popular baile #InMyFeelings, en el cual las personas se graban a sí mismas saltando de autos en movimiento y bailando el exitoso sencillo de Drake “In My Feelings”.

Nicholas Worrell, jefe de defensa de seguridad en la NTSB, le dijo al diario The Blast que hacerlo es una mala idea.

“Los accidentes automovilísticos son la principal causa de muerte en Estados Unidos. Saltar de un vehículo en movimiento o pararte en los carriles de tráfico para mostrar tus movimientos de baile es tonto y peligroso: para ti y para quienes están a tu alrededor”, explicó. “Hay un momento y un lugar para todo, pero las autopistas y carreteras de nuestro país no son lugar para el reto #InMyFeelings”.

We have some thoughts about the #InMyFeelings challenge. #Distraction in any mode is dangerous & can be deadly. Whether you are a #driver, #pilot, or #operator, focus on safely operating your vehicle. Read more on this #NTSBmwl issue: https://t.co/b9D0IwNemV #MWLMonday https://t.co/vt6oFTbDsj

— NTSB (@NTSB) July 23, 2018