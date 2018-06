La Tigresa del Oriente dedica el tema a la selección de Perú, que regresa a una Copa del Mundo tras 36 años.

No es la canción oficial del Mundial de Rusia, pero La Tigresa del Orientededicó un tema a la selección de Perú, que vuelve a una Copa del Mundo luego de 36 años.

Se titula “La Reina del Mundial” y la canción la presentó el pasado 30 de mayo a través de las redes sociales.

“A ti, ‘Tigre’ Gareca, te agradece tu Tigresa por llevarnos al Mundial después de tantos años”, se escucha en un fragmento.

Pero no fue el único que se puede escuchar en el tema, sino también a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Pedro Gallese, Aldo Corzo, entre otros.

Para el Mundial de Rusia, la canción oficial se titula Live It Up, que es interpretada por Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi, producida por el DJ Diplo.

Perú debutará en el Mundial de Rusia ante Dinamarca el próximo 16 de junio en el Mordovia Arena.