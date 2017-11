Tres migrantes mexicanos indocumentados interrumpieron por unos minutos el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias, en Nueva York.

Lo anterior, con la finalidad de protestar por las políticas migratorias en Estados Unidos.

Los tres jóvenes mexicanos, Bárbara Hernández, Osvaldo Rodríguez y Catalina Santiago, estuvieron además acompañados en su protesta por un joven inmigrante indocumentado de Colombia, Héctor Jairo Martínez.

Organizado por el grupo civil Cosecha, el acto buscó llamar la atención sobre el estado de incertidumbre en que viven cientos de miles de jóvenes indocumentados en EU luego de que el gobierno federal decidiera cancelar el programa de deportación diferida o DACA.

Video posted by @CosechaMovement of #DACA recipients and allies disrupting #MacysThanksgvingDayParade this morning in NYC. #OurDream pic.twitter.com/PBEkvut8oB

— Latino Rebels (@latinorebels) 23 de noviembre de 2017