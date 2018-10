Dos artefactos explosivos fueron enviados en las últimas horas a los hogares de los Clinton y los Obama en Nueva York y Washington, respectivamente, informó hoy el Servicio Secreto.

Los paquetes fueron inmediatamente identificados como artefactos potencialmente explosivos durante un revisión de rutina”, notificó el Servicio Secreto en un comunicado.

Los protegidos no recibieron los paquetes ni corrieron el riesgo de recibirlos”, agregó la institución.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI

— U.S. Secret Service (@SecretService) 24 de octubre de 2018