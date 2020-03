En redes sociales circula un video que muestra la nueva medida que han tomado los ciudadanos chinos para evitar la propagación del coronavirus.

En la publicación compartida se observa a tres ciudadanos saludarse de una manera peculiar ya que utilizan sus pies.

Y es que las autoridades sanitarias invitaron a la población evitar saludarse de mano, beso y abrazo pues pueden contraer el virus.

Hasta el día de hoy, el coronavirus ha provocado la muerte de más de dos mil personas; además la enfermedad surgida en China llegó a los 5 continentes.

En México, la Secretaría de Salud confirmó 5 pacientes con coronavirus; en 28 estados, hay casos sospechosos del nuevo coronavirus, informó José Luis Alomía, director General de Epidemiología; las únicas entidades sin registro son Campeche, Guerrero, Nayarit y Tlaxcala.

People in China found another way to greet since they can't shake hands.

The Wuhan Shake.

I love how people can adapt and keep a sense of humor about stressful situations. pic.twitter.com/P8MSfOdJ2H

— •*¨*•.¸¸✯*・🍃Ꮙ🍃•*¨*•.¸¸✯*¨ (@V_actually) February 29, 2020