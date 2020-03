En redes sociales circula un video que muestra el momento en el que un hombre discrimina y agrede a un pasajero asiático que viajaba en el mismo vagón del metro que él.

De acuerdo con los reportes, las imágenes fueron captadas al interior del metro de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

En las imágenes se observa a un hombre agredir verbalmente a un pasajero asiático; instantes después rocía un líquido enfrente de la víctima.

Hace unos momentos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que se han detectado 129 casos positivos por coronavirus en el país norteamericano.

El mortal virus presuntamente surgido en China ha provocado la muerte de 11 personas en Estados Unidos; en la ciudad de Nueva York no se han detectado casos positivos de la enfermedad.

There's not a single confirmed case of an Asian infected in NYC. Stop discriminating cause the virus definitely doesn't. #racist #coronavirus pic.twitter.com/Wt1NPOuQdy

— Celia Au (@ItsCeliaAu) March 4, 2020