Sabinas, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó a la Región Carbonífera la obra de elevación del vado Río Sabinas, que se edificó con inversión superior a los 32.68 millones de pesos.

La obra fue presupuestada en 2018 con los últimos fondos mineros en beneficio directo de 15 mil personas que diariamente utilizan esta vía de comunicación.

Al dar el banderazo de arranque en el cruce de las calles Cristóbal Colón y Rivera del Río Bravo, en la Colonia Francisco Sarabia, el Mandatario estatal señaló que no se detiene el proyecto de obra social programado para el presente año en Coahuila pese a la pandemia del Covid-19, tal y como se trabaja en cada rincón de la entidad, donde hay obra en ejecución.

Riquelme Solís refrendó el compromiso de elevar el bienestar social de las familias coahuilenses y dar seguimiento al convenio adquirido con la Iniciativa Privada, alcaldes y sociedad de esta área del estado, por la diversificación económica de la Región Carbonífera, con planes a corto plazo, de retos que se han cumplido y otros que están por hacerlo.

“No nos hemos detenido en nada, prueba de ello es que traemos obra en toda la región en coordinación con cada alcalde y alcaldesa, en esfuerzo compartido, de igual manera la seguridad que es un factor importante para nuestras familias”, mencionó el Gobernador.

Señaló que para el año entrante se trabajará con el Corredor Económico del Norte para elevar el nivel de exportación de lo que en Coahuila se produce.

Lamentó el presupuesto de la Federación para el próximo año, del que dijo es frustrante porque no hay reciprocidad en lo que aporta Coahuila, lo que vale nuestra entidad en el PIB y lo que aportan las y los coahuilenses.

“Esta es una obra de los ya desaparecidos fondos de hidrocarburos y metropolitanos, con lo que han afectado el desarrollo de obra social como este tipo de obras, que son anheladas porque en temporada de lluvia era una preocupación compartida; ahora nos da tranquilidad porque mejoramos las condiciones sobre el Río Sabinas”, expresó Riquelme Solís.

Asimismo, expuso que la preocupación que enfrenta Coahuila es que aún no se sabe el tiempo que dure la pandemia, y los primeros meses se ha enfrentado con recursos propios un gasto que no estaba programado; informó que ya van más de mil millones de pesos lo que ha costado esta contingencia y aún no se tiene certeza ni certidumbre de lo que va pasar más delante.

Pidió a la comunidad seguir las indicaciones que dicten los miembros de los Subcomités, porque es con estrategias claras que se permite bajar el número de contagios.

De igual manera, reconoció el trabajo del alcalde Cuauhtémoc Rodríguez porque se ha trabajado de la mano para un avance con mayor infraestructura urbana y social.

AGRADECE ALCALDE INVERSIÓN

En su mensaje, el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal dijo que esta obra fue presupuestada con los desaparecidos fondos mineros en 2018, con inversión de inicio de 26.7 millones de pesos, y que gracias al apoyo del gobernador Miguel Riquelme, que siempre está al pendiente de la Carbonífera, les autorizó 6 millones de pesos más para obras complementarias y de embellecimiento en el puente.

Por su parte, Alejandro Mendoza Quintanilla, Director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas, informó los datos técnicos en los trabajos de construcción e infraestructura del puente sobre el Río Sabinas.

“Gracias al apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme que en todo momento ha estado al pendiente del municipio, se hicieron obras complementarias”, externó.

A nombre de los vecinos, Jesús Alberto Santos Obregón también agradeció al Mandatario estatal la obra anhelada para los habitantes de este municipio.

“Por fin después de 40 años tenemos otro acceso de entrada y salida por la parte sur, es una mega obra. Señor Gobernador, los sabinenses lo recibimos con respeto, bienvenido sea a esta su tierra, agradecemos su apoyo para esta obra que dará progreso y bienestar”, dijo Santos Obregón.

ENTREGAN ARMAMENTO A ELEMENTOS POLICIACOS

En el marco de este evento, Miguel Riquelme estuvo acompañado de la Secretaria de Seguridad Pública en la entidad, Sonia Villarreal Pérez, quienes de manera conjunta hicieron la entrega de armamento a oficiales de la corporación policiaca, siendo 10 armas largas calibre .223; 20 cortas y 4 mil municiones, con lo que equipan a elementos que brindan seguridad a los ciudadanos; todo ello con inversión de 700 mil pesos.

Villarreal Pérez expuso que se han invertido a la fecha más de 1 millón 650 mil pesos en armas cortas y largas que se han entregado en diversos municipios, así como municiones.

Consideró fundamental el trabajo de equipar a los elementos de las corporaciones, unidos con los alcaldes que se preocupan en dotar de herramientas que brinden protección a los propios elementos, y con sus recursos inviertan en la adquisición de más armamento.

“Sabinas es el Municipio que más ha destinado recursos en la compra de armamento para sus policías, y nosotros en el Estado nos encargamos de tramitarles las licencias y permisos en el porte responsable de sus armas para defender a los coahuilenses”, expuso la Secretaria de Seguridad en Coahuila.

Anunció que además están por incluir más equipos de radiocomunicación, donde se pretende sean 100 millones de pesos en tres etapas para las regiones del estado, ya que es otra herramienta que fortalece a todas las corporaciones en cada Municipio para coordinar esfuerzos.

Hizo un exhorto a los alcaldes para que los elementos de Policía cuenten con su porte de arma en regla, y pidió acercarse a la Secretaría que representa desde donde agradeció al Mandatario estatal por tener un Estado seguro.

El Gobernador señaló que Coahuila tiene en las corporaciones y sus elementos una gran fortaleza que se encuentra unida garantizando la tranquilidad de cada región de la entidad.

Hizo referencia a la construcción de cuarteles militares para, de esta forma, blindar nuestra entidad en coordinación con el Ejercito Mexicano.

“Tenemos un Coahuila muy seguro gracias a la alianza con el Ejército Mexicano”, indicó.