Torreón, Coah.- El Gobierno de Coahuila, a través del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYT), presentó hoy la Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación Coahuila 2019 en La Laguna.

El coordinador del COECYT Laguna, Avelino Hernández Corichi, manifestó que las actividades se desarrollarán de manera simultánea en todo el estado del 11 al 15 noviembre.

La indicación que recibieron del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es que aunque no se efectúe más a nivel federal —toda vez que este año ya no se celebró la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología— no se interrumpa en la entidad.

El servidor público explicó que el propósito es llegar a la niñez y a la juventud para que conozcan los avances en ciencia y tecnología, y en 2019 los temas centrales propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son la Tabla Periódica y las lenguas indígenas.

En las instalaciones del edificio de Vinculación del Instituto Tecnológico de La Laguna se dieron cita representantes de escuelas públicas y privadas, de centros de investigación, de empresas y de museos, que son los que contribuirán a difundir los tópicos.

Son alrededor de 90 instituciones las que se sumarán a talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, encuentros entre jóvenes e investigadores, cafés científicos, debates, conferencias, espectáculos y exposiciones fotográficas, entre otras.

Hernández Corichi compartió ante los asistentes que la Tabla Periódica de los Elementos Químicos en 2019 es una forma de reconocer la función crucial que desempeñan las ciencias fundamentales, y especialmente la Física y la Química, a la hora de aportar soluciones a muchos de los desafíos que se afrontan para el desarrollo sostenible.

En cuanto a las lenguas indígenas, argumentó que el fin es sensibilizar a la sociedad en general para que reconozcan, aprecien y valoren la importante contribución que los idiomas originarios hacen a la diversidad cultural y lingüística mundial.

De acuerdo a la ONU, existen siete mil idiomas y éste es fundamental en los ámbitos de la protección de los derechos humanos, la consolidación de la paz y la reconciliación.

Insistió que los objetivos de la semana son acercar el conocimiento científico y tecnológico a la sociedad a través de la realización de más de 125 actividades, con la cobertura en los 38 municipios e impactando a 103 mil 422 coahuilenses.

Con acciones de divulgación y apropiación de la ciencia, el COECYT busca contribuir al proceso de alfabetización científica, tecnológica y de innovación, así como lograr una mejor comprensión social de éstas y el impacto que tienen sobre la actividad cotidiana y la calidad de vida de los habitantes de la entidad.