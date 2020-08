Con el fin de seguir el firme combate al COVID-19, la alcaldesa de Múzquiz, Luisa Alejandra Santos Cadena dió a conocer que se continúan con diversas acciones entre ellas la campaña de concientización del uso del cubre bocas, para esto un grupo de jóvenes del instituto municipal de la juventud siguen invitando a la población a utilizar esta protección al tiempo que regalan cubre bocas.

Hasta el momento en el municipio de Múzquiz no se han aplicado multas o sanciones por no utilizar cubre bocas en la vía pública pues tal y como lo ha asegurado la alcaldesa no se trata de dañar más la economía de las familias Muzquenses, es por eso que se sigue pidiendo ser responsables en las medidas de sanidad por la pandemia.

Finalmente la alcaldesa Luisa Alejandra Santos mencionó que con recursos municipales y estatales se seguirán entregando artículos de limpieza y despensas.