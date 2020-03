VIETNÁM.- Dúi es un cachorro vietnamita que llama la atención por sus características físicas, sobre todo por sus orejas puntiagudas y su pelaje que hacen que no sea fácil distinguir a primera vista si es un perro o un gato.

El “misterio” volvió a Dúi un fenómeno viral en redes sociales y ya tiene hasta su propia cuenta de Facebook con más de 87 mil seguidores.

En realidad Dúi, cuyo nombre significa mapache, es un perro que vive con sus dueños Hai y Tuan, informó el medio británico Daily Mail.

Video Dui

Gracias a su pelaje, el animal de apenas tres meses también puede pasar por un oso de peluche. Tanta fue la insistencia de los seguidores del perrito en preguntar sobre su origen, que los dueños tuvieron que responder.

“Es sólo un perro normal, el origen puede ser híbrido de Dingo de patas cortas, una mutación genética, no de la raza del perro Hmong Cõc (como muchos sugirieron). No vendemos perros ni vendemos a Dúi, tanta gente lo pregunta que ya no queremos responder”, escribieron tras las múltiples preguntas.