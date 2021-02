Saltillo, Coah.- Conscientes que la salud es prioridad y que todos debemos ser solidarios ante la pandemia por el coronavirus, legisladores Coahuilenses exhortaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para que regule la venta y renta de tanques de oxígeno que, por la alta demanda en las últimas semanas, han incrementado sus precios, lo que afecta a las familias que lo requieren principalmente por pacientes Covid-19.

El Diputado local por el tercer distrito, Jesús María Montemayor Garza, señaló que juntaron los puntos de acuerdo porque es una propuesta que llevaban las otras fracciones además del PRI.

La petición es que pongan mayor atención, que regulen, pongan supervisores y verifiquen que no aumenten los precios, además que no haya acaparadores que lo adquieran cuando no sea necesario, “en eso consiste el punto de acuerdo”, dijo el legislador quien agregó que no se puede permitir abusos en estos momentos donde la adquisición o renta de tanques de oxígeno es una prioridad.

Agregó que otro de los temas que vieron en la sesión que se llevó a cabo este miércoles 3 de febrero, es la urgente necesidad que la Federación libere los fondos para los migrantes que anteriormente estaban vigentes. “El Fondo Federal desapareció y solo está vigente el recurso estatal.

Lo que pedimos es que se requiera a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión, para que lo regresen, porque hay gente que han sido deportados del vecino País del norte y atraviesan por las Fronteras de Coahuila”.

Montemayor Garza dijo que los exhortos son respetuosos para que se lleven a cabo estas acciones.

Cuestionó la actitud del legislador de Morena, quien vota en contra todo punto que sube a tribuna el PRI. “Lo menos que tenemos que hacer es meterle presión política a cualquier tema que se presente en el Congreso del estado; la exigencia ciudadana no se debe politizar, no es una demanda hacia algún Gobierno, sino que se trata de transitar hacia un esquema donde los beneficiados sean los ciudadanos.