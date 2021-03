Honrando la confianza que le dieron para ser diputado en 2011 y alcalde en el 2018, Manolo Jiménez entregó más de 200 escrituras a familias de la colonia Mario Ortiz, con lo que cumplió un gran compromiso que tenía con los habitantes de este sector.

Manolo Jiménez entregó personalmente a cada uno de los más de 200 ciudadanos sus títulos de propiedad, divididos en diferentes grupos y ubicados en distintas calles de la colonia para dar cumplimiento a los protocolos de salud establecidos.

“¡Seguimos cumpliendo con nuestra gente! En campaña le aseguramos a los vecinos de la colonia Mario Ortiz que durante esta administración les entregaríamos sus escrituras, y pues llegó el día, hoy le entregamos sus documentos a más de 200 familias de esta colonia”, mencionó el alcalde de Saltillo.

Agradeció el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por ser un gran aliado de Saltillo y apoyar a través de las dependencias estatales para que esta entrega fuera posible.

“Es un momento de mucha nostalgia, créanme que de corazón sentimos el día de hoy la misma emoción que sienten ustedes, porque cuando uno toma protesta como alcalde no solamente promete proteger a los de uno, sino cuidar y proteger a toda la gente que nos toca representar”, señaló.

La entrega de estas escrituras, mencionó el edil saltillense, no se dio por obra de la casualidad y tiene toda una historia detrás.

Desde el 2007 Manolo Jiménez inició a trabajar con la gente de las colonias al norte de la ciudad, siendo presidente de la colonia Brisas, donde hizo una casa comunitaria y llevaban a cabo actividades con las señoras, adultos mayores, jóvenes y niños, donde hizo comunidad.

Y después de tres años de trabajo se le dio oportunidad de ser candidato a diputado local del tercer distrito al sur poniente de Saltillo, donde se encuentra precisamente la colonia Mario Ortiz.

“Llegue y me presenté, les dije Soy Manolo Jiménez me tocó trabajar en estas colonias, anduve trabajando cerca de la gente, resolviendo problemas en otras colonias, y me comprometo a ser su gestor, a estar cerca de ustedes, a instalar una casa de gestión en la calle de Salazar y Mixcoac, denme la oportunidad de ser su diputado, confíen en mí y me ayudaron, ganamos con 50 mil votos, la votación más alta en la historia de este distrito, y eso es porque ustedes confiaron en mí y ya como diputado la gestión más importante de esta colonia desde hace 10 años fue: Manolo, nuestras escrituras”, dijo.

Se empezaron las gestiones y aunque no era un tema sencillo, nunca se dejó de lado.

“Cuando vengo a la alcaldía seis años después hago el compromiso y les digo ahora si llevamos un 20 por ciento de avance con este tema, les firmo, les prometo y me comprometo que ahora si desde la presidencia municipal de Saltillo vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para poderles entregar sus escrituras y antes de que nos vayamos les tengo que entregar sus escrituras a mis 200 familias de la Mario Ortiz”, recordó el alcalde.

“Con el compromiso que hicimos con ustedes cuando fui diputado, el compromiso que hice con ustedes como candidato a la presidencia municipal y la confianza que me dieron con más de 175 mil votos los saltillenses, el día de hoy para mí es una gran satisfacción poder estar aquí y decirles que esa confianza que ustedes tuvieron en nosotros hoy la estamos honrando, cumpliendo, hoy queridas amigas y amigos de la Mario Ortiz les estamos entregando sus escrituras: ¡compromiso cumplido!”, puntualizó.

De manera simbólica en el presídium el alcalde Manolo Jiménez entregó títulos de propiedad a San Juana Rodríguez Pérez y María Guadalupe Ávalos López, quien agradeció a nombre de los beneficiarios.

“Hoy por fin vamos a ser los dueños legítimos de nuestra propiedad, antes estábamos en una situación irregular que nos complicaba mucho la vida y que nos generaba una gran frustración porque no sabíamos si la íbamos a poder heredar a nuestros hijos lo que con tanto trabajo conseguimos”, mencionó María Guadalupe.

Durante el evento estuvo presente en representación de Enrique Martínez y Morales, secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Manuel Javier Boone de Nova, titular de enlace; Carlos Robles Loustaunau, secretario de Ayuntamiento; Mónica Zertuche Sánchez, directora del Registro Público de la Propiedad oficina Saltillo; y Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Programas Sociales del Estado en Saltillo.