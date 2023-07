Piedras Negras, Coah.- En reunión de seguridad la Alcaldesa Norma Treviño Galindo asistió a rueda de prensa que contó con la presencia del Secretario de Gobierno, licenciado Fernando de las Fuentes Hernández, el General de Brigada DEM Fidel Mondragón Rivero, Comandante de la 47 zona militar, Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de Seguridad del Estado de Coahuila, y Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General de Coahuila.

El Secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes indicó que como a principio de cada mes tras la reunión de evaluación regional de Seguridad de la frontera norte que comprende hasta los 5 manantiales se revisa la incidencia delictiva y el cumplimiento de debe tener cada municipio como el estado de fuerza y el cumplimiento de control y confianza que es muy importante.

Señaló que también se refrendó el compromiso con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración, con el Centro Nacional de Inteligencia, con el objetivo de evaluar el mapa de la incidencia que pueda preocupar para poder atenderlo de manera inmediata, conjunta y coordinada con los tres niveles de gobierno.

Señaló que la seguridad ha sido pilar fundamental para el Gobernador Miguel Ángel Riquelme porque con seguridad se puede ir a la escuela, al trabajo a convivir de manera segura y tranquila.

Reiteró que Coahuila es el segundo estado con menos incidencia en homicidios dolosos o hechos delictivos y el tercero con la mayor percepción como el estado más de seguro del país, y es muy importante porque esta seguridad es detonador para que a Coahuila lleguen las empresas y de esta manera haya empleo para los ciudadanos coahuilenses.

En cuanto al tema migratorio, el secretario informó que ha bajado la migración, se esperaba después del título 42 que aumentará el flujo, pero se ha mantenido, indicó que van a cuidar los puentes internacionales porque de ellos depende el comercio, es uno de los puntos más importantes de cruce de mercancías que se comercializan a ambos lados de la frontera.

El Secretario de Gobierno, agregó en el tema de migración que la migración no es un problema a seguir, es un derecho de las personas para buscar un mejor estadío de vida, lo que hay que atender es que no haya hechos delictivos, que no haya tráfico de personas o tráfico de migrantes, por eso la coordinación con la Fiscalía General de la Republica y las autoridades federales, porque es muy importante darles seguimiento a las carpetas de información que existen en ese tema.