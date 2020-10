Saltillo, Coah.- “En 2020, atípico por la afectación de la pandemia por Covid-19, celebramos este Día del Médico en Coahuila de una manera extraordinaria y especial a todos los médicos y personal de salud que de manera valiente y profesional hacen frente a esta enfermedad”, señaló Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado.

“Es en este año que los médicos hemos estado al frente de la batalla ya sea atacando al virus SARS-CoV-2 directamente en el paciente o en la organización y supervisión de los trabajos y servicios médicos. Quiero expresar el reconocimiento del Gobierno que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís por esta labor sin precedentes para este sector de servicios para la sociedad”.

En este día, es importante reconocer el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien se ha preocupado y ocupado por atender y apoyar con equipo médico las necesidades de todo el personal de Salud, así como de otorgar todas las herramientas para trabajar en el combate a la pandemia, enfatizó.

Es un enorme reto que enfrenta no sólo la comunidad médica, sino todo aquel personal que labora en clínicas y hospitales de todo el estado, de ahí el reconocimiento a todos los médicos así como también camilleros, enfermeras, laboratoristas, químicos, anestesiólogos, cirujanos, quienes día a día dan todo de sí por el bienestar y salud de todos los coahuilenses, señaló Bernal Gómez.

“Como médico me siento muy orgulloso de mi profesión, y desde mis inicios me he enfocado en brindar la mejor atención no sólo a mis pacientes, si no a todas las personas que pudieran requerir de ayuda médica y que pudiera brindar sin miramientos”, destacó.

“Así, en mi carrera he ocupado diversos cargos como presidente y miembro de diversos colegios de Cirugía y Gastroenterología en México, en los que la atención a la población ha sido siempre el faro que me impulsa como médico cirujano y como persona”.

TRABAJO VALIENTE Y PROFESIONAL

Los médicos tienen un compromiso con toda la población y la obligación ética principal de salvar la vida de todas las personas, así como de promover la salud de todos, prevenir enfermedades, diagnosticar oportunamente y de manera eficaz, así como de ayudar en la rehabilitación de quienes así lo necesitan.

Pero sobre todo, de estar siempre presentes en las emergencias que pudieran ocurrir, tal como ha estado pasando en la presente crisis sanitaria por Covid-19 que ha afectado a la población de México y de Coahuila desde principios del mes de marzo.

“De ahí, que en 2020 los médicos nos hemos esmerado en atender a todas las personas que requieren no sólo de ayuda médica de urgencia, sino también en consulta, con consejos de salud siempre en beneficio de la integridad de las personas”, expresó.

“Recordar que ha sido gracias a ellos, así como todo el personal de salud en el estado, que cerca de 28 mil coahuilenses han podido recuperarse totalmente de esta enfermedad, que en 7 meses y medio ha acabado lamentablemente con la vida de 2 mil ciudadanos en el estado, y que los médicos jamás se han rendido durante este año atípico de pandemia”.