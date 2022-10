Sabinas, Coah.- En el marco del día de la ONU, se realizó en la plaza principal de Sabinas una ceremonia cívica donde se recordó la fecha en que entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas en 1945 encabezada por la alcaldesa Diana Haro Martínez donde destacó los propósitos y principios de su fundación. “Para nadie es desconocido los grandes retos que se enfrentan en el mundo para lograr el bienestar de la población. En todos los países son necesarios los acuerdos en temas que abarcan el hambre, la paz, la justicia, el consumo responsable, la pobreza, energía sostenible, la lucha contra el cambio climático y el respeto a los derechos humanos, entre otro más; vivimos en un mundo globalizado, no somos ajenos a nuestro entorno y la prueba más recientes es la pandemia por el Covid-19 que nos azotó a todos sin distingo y que aun arrastramos sus consecuencias”.

Asistieron integrantes de la Mesa Redonda Panamericana, el profesor Carlos Arriaga Camacho, director de la Secundaria Técnica no. 2 “profr. Ubaldo Horacio Riojas Dávila”, la profesora Alicia Rodríguez Rivas, supervisora de la Zona Escolar 311 de jardines de niños federales, la profesora Noemí Rivera Pérez, supervisora de la zona escolar 315 de los jardines de niños federales; participaron estudiantes de la Secundaria Técnica no. 2 y los jardines de niños Margarita Maza de Juárez, Gabriela Mistral, Esthela V. Barragán, Bicentenario de la Independencia, Luz María González de Berrueto y Octavio Paz, turno vespertino.

Dijo la alcaldesa que la búsqueda de acuerdos obliga a redoblar esfuerzos y construir puentes de hermandad. “En ese contexto, no hay águilas solitarias, no puede tejerse una sociedad aislada, por su cuenta. Nos necesitamos y ahí radica la fortaleza del mundo entero. Ese es el reto: Tratados de ganar-ganar”. Añadio que la labor de la Organización de las Naciones Unidas nos involucra a las personas de todo el mundo en cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos; desde el desarme hasta los esfuerzos por luchar contra el terrorismo y el extremismo; desde la prevención de conflictos hasta el cuidado de las fronteras. “Para eso se creó para mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. Vivimos, en consecuencia, en un mundo globalizado. Tristemente aún hay quienes no se han dado cuenta, pese a que este organismo internacional busca ejercer como centro que armonice los esfuerzos de los países por mantener la paz y fomentar la cooperación entre los estados, tal y como se recoge en su Carta fundacional”.

Recordó que aquí en Sabinas, junto con el cabildo, han atendido el llamado de la ONU sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; un documento que reúne 17 compromisos de los Estados, con lineamientos claros a través de la incorporación al programa interinstitucional para el fortalecimiento de los gobiernos municipales del instituto nacional para el federalismo. “No tengan ninguna duda, estamos en el camino, trabajando por todos ustedes, porque Sabinas, es compromiso de todos”.