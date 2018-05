La superheroína interpretada por Gal Gadot se enfrentará a la villana Cheetah (Kristen Wiig), y lo hará enfundada en un traje completamente distinto. El rodaje de Wonder Woman 2 comenzará muy pronto, tal como anunció la directora Patty Jenkins. La superheroína interpretada por Gal Gadot se enfrentará a la villana Cheetah (Kristen Wiig), y lo hará enfundada en un traje completamente distinto al de la primera entrega de la saga. Además de la vestimenta, la secuela también tendrá un nuevo logo. Warner Bros asistió a la Licensing Expo en Las Vegas, donde revelaron algunos detalles sobre la película. El usuario de Twitter Daniel Eliesen no dudó en compartirlos, adelantando los cambios en el atuendo de la superheroína. “Explicaron la atmósfera de la película y mostraron algunos storyboards de un nuevo traje para Wonder Woman. También han enseñado un pequeño vistazo a lo que están intentando hacer con Cheetah”, aseguró a través de la red social, y añadió que la amazona llevará una “armadura, muy guay”. El usuario ya ha eliminado los tuits. Los descubrimientos durante la Licensing Expo no quedaron ahí. Un fan colgó en Reddit una foto en la que aparecía el nuevo logo de Wonder Woman. Como se ve en la imagen, la fuente es diferente a la de la primera entrega. La película tiene previsto su estreno el 1 de noviembre de 2019. Wonder Woman 2 estará ambientada en la década de los 80 y según las informaciones que han trascendido sobre su argumento, Diana Prince combatirá contra la Unión Soviética en plena Guerra Fría.