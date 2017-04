Miguel Ángel Riquelme Solís, candidato del PRI y de la coalición “Por un Coahuila Seguro” al gobierno de la entidad está listo para el primer debate que organiza el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), a desarrollarse el día de hoy en punto de las 7 de la tarde en el Museo del Desierto y sentenció “voy a proponer, pero no soy nada dejado, no me voy a quedar callado”.

El abanderado tricolor reconoció que ante la cantidad de aspirantes, el debate “será largo” por lo que su estrategia será, “ser muy concreto, no sé qué busquen ellos (los demás candidatos a Gobernador), yo quiero ser claro en los minutos que me tocan y no cometer errores, que la gente conozca mis propuestas”.

“El ir a ganar un formato donde somos siete, seis contra uno, requiere de la estrategia de dejar marcados mis compromisos, es a lo que voy”, acotó.

“No voy a ganar el debate, voy a dar mis ideas muy concretas, hay muy poco tiempo y debemos garantizar que la ciudadanía escuché las propuestas”.

Riquelme Solís declaró: “quiero dejar claro en mis primeras intervenciones, de tres minutos, cuál es la oferta de Miguel Riquelme para Seguridad, Salud y Educación”.

Anunció que su meta después del encuentro es: “que la población pueda decir Riquelme propuso 10 cosas en Seguridad, 10 más en Salud y las mismas en Educación”.

Recordó: “la vez pasada lo dije en un tono de broma, si no voy, cuál va a ser el debate, a quién quieren ellos, con quien quieren discutir es con la coalición que represento ´Por un Coahuila Seguro´, yo creo que dentro de mi participación hoy y el 04 de mayo, con eso concluiría el tema de la debatitis. Tengo mucho trabajo dentro de las colonias, me interesa escuchar a la gente saber si lo que estoy proponiendo es viable para ellos y lo que no, me lo están diciendo con mucha confianza”.

Citó como ejemplo: “en Sabinas me comprometí a pavimentar calles, sin embargo la comunidad me solicitó que construya un puente sobre el Río”.

“Sé que son prioridades y no me estoy saliendo del presupuesto que desde un inicio en mi Oferta Política me propuse, quiero hacer las cosas bien”, finalizó Miguel Riquelme.