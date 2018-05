Un hombre de 30 años no recibió el mensaje de que era hora de mudarse de la casa de sus padres, incluso después de que le dejaron cinco avisos y una oferta de dinero en efectivo para ayudarlo a encontrar una nueva vivienda.

El drama familiar de Nueva York finalmente entró en el sistema judicial, donde un juez falló este martes a favor de los padres y ordenó a Michael Rotondo que se fuera.

Pero Rotondo sostiene que se le debe un aviso de seis meses.

“Solo quería una cantidad de tiempo razonable para desalojar, teniendo en cuenta el hecho de que realmente no estaba preparado para mantenerme en el momento de los avisos”, le dijo a la afiliada de CNN WSTM.

Los avisos que le enviaron a su hijo

Christina y Mark Rotondo de Camillus comenzaron el proceso judicial a principios de este mes y presentaron pruebas de cinco avisos que le hicieron a su hijo, a partir de febrero.

Una nota del 2 de febrero dice:

“Después de una discusión con tu madre, hemos decidido que debes abandonar esta casa de inmediato. Tienes 14 días para desalojar. No se te permitirá regresar. Tomaremos las medidas necesarias para hacer cumplir esta decisión”.

Poco después de este aviso, sus padres decidieron buscar un abogado y entregaron otro aviso el 13 de febrero, lo que le otorga a Michael 30 días para mudarse o comenzarían los procedimientos de cumplimiento.

Cinco días más tarde, en otra nota, los padres ofrecieron algunos consejos y le dieron a Michael 1.100 dólares para ayudarlo a encontrar un nuevo lugar para vivir.

Unos consejos:

1) Organiza las cosas que necesitas para el trabajo y para administrar un departamento. Nota: Necesitarás cosas en (editado). Debes organizar la fecha y la hora a través de tu padre para que pueda configurarlo con el inquilino.

2) Vende otras cosas que tengas que tengan un valor significativo (por ejemplo, equipo de sonido, algunas herramientas, etc.). Esto es especialmente cierto para cualquier arma que puedas tener. Necesitas el dinero y no tendrás lugar para eso.

3) Hay trabajos disponibles incluso para aquellos con un historial de trabajo pobre como tú. Consigue uno – ¡tienes que trabajar!

4) Si deseas ayuda para encontrar un lugar, tu madre se ha ofrecido a ayudarte.

Incluso después de esto Michael todavía no comprendió que era hora de seguir adelante, y según una nota fechada el 5 de marzo, sus padres le recordaron la inminente fecha límite del 15 de marzo.

“Hasta ahora no hemos visto indicios de que te estés preparando para irse”. Agrega: “Ten en cuenta que tomaremos las medidas apropiadas necesarias para asegurarnos de que salgas de la casa según lo exigido”.

El quinto y último aviso del 30 de marzo le ofrece a Michael algunas opciones para sacar su vehículo averiado de su propiedad, y en todas las opciones sus padres ofrecen para ayudar a pagar las reparaciones.

Como todavía se negaba a irse, sus padres solicitaron un procedimiento de expulsión para poner fin a lo que algunos podrían llamar un lanzamiento fallido.

Michael le pidió al tribunal que desestime la solicitud.

Afirmó que durante los últimos ocho años “nunca se había esperado que contribuyera a los gastos del hogar ni ayudara con las tareas domésticas y el mantenimiento de los locales, y afirma que esto es simplemente un componente de su contrato de vivienda”, según las declaraciones obtenidas por CNN afiliada WSTM.

Juez: “Creo que el aviso es suficiente”

Durante la audiencia del martes, Michael se representó a sí mismo y citó el caso de Kosa v. Legg: “Hay un requisito de ley común de notificación de seis meses para que el inquilino pueda ser eliminado mediante una medida de expulsión”.

Pero el juez de la Corte Suprema del estado de Nueva York, Donald Greenwood, no estuvo de acuerdo.

“Estoy concediendo el desalojo”, dijo. “Creo que el aviso es suficiente”.

Después de la corte, Rotondo dijo a los periodistas que planea apelar el caso y considera que el fallo es “ridículo”.

“Me parece que me deben proporcionar, ya saben, 30 días más o menos, porque en general se obtienen 30 días más, ya saben, para tener que abandonar el lugar”, dijo. “Así que estoy esperando algo así. Pero de manera realista, si ese no es el caso, no sé”.