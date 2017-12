Reúne YouTube lo mejor del año

El video, el cual hace un recuento de lo más visto a lo largo del año, destaca los temas “Despacito”, de Luis Fonsi y Daddy Yankee; “Look What You Made Me Do”, de Taylor Swift y “Shape Of You”, de Ed Sheeran.

En cuanto a las tendencias o publicaciones virales que hubo, muestran al famoso spinner, al meme de “Shooting Stars”, al “Lava Challenge”, entre otros.

Asimismo en el clip se reunen más de 200 youtubers, entre los cuales aparecen Werevertumorro, Germán Garmendia, Yuya, Dani Russo, Caeli, Enchufe TV y LuisitoComunica.

Por otro lado, mencionan acontecimientos trascendentes como el atentado terrorista en el concierto de Ariana Grande, ocurrido en mayo; el eclipse solar de agosto y el sismo en Ciudad de México, ocurrido en septiembre.

De esta forma, YouTube hizo de nueva cuenta su recuento anual de los temas más influyentes de Internet.