Nueva Rosita, Coah.- Brenda Flores, candidata a Presidenta Municipal de San Juan de Sabinas, en los primeros días de campaña ha recorrido la mayoría de las colonias de Nueva Rosita, la villa de San Juan de Sabinas y los ejidos, y comenta: “la ciudadanía nos manifiesta su apoyo porque expresan que otros candidatos que ya han pasado por tercera vez a solicitar el voto, no han hecho nada por el municipio, a pesar de que presumen de su experiencia y contactos para bajar recursos, además su trabajo ya debería hablar por ellos”.

También comenta la candidata que quienes integran la planilla que encabeza solicitan el voto de confianza de los ciudadanos por primera vez, y agrega: “el que no hayamos participado con anterioridad no significa que yo, Brenda Flores, desconozca las problemáticas de nuestro municipio, porque soy una ciudadana que vivo aquí los 365 días del año, porque soy comerciante, que como todos se me dificulta pagar la luz, pagar la renta y todo lo necesario para mantener un negocio, y sé cómo luchamos en San Juan de Sabinas por sacar adelante a nuestras familias y a las de los trabajadores.”

Brenda Flores, asegura que estará por todos los hogares del municipio presentando las propuestas ciudadanas de su campaña, las cuales están publicadas en su página oficial de Facebook https://www.facebook.com/BrendaFloresMC/, propuestas reales y coherentes para un año de gestión, período para el cual se pide el voto en esta campaña, y reitera la candidata: “ciudadano, no te dejes engañar con proyectos irrealizables y promesas que son imposibles de cumplir en un año”.

“Llegó el momento de las mujeres, pero de las mujeres trabajadoras, llegó el momento de los ciudadanos, no de los políticos, es el momento de las familias necesitadas y no de los ricos, es el momento del pueblo y no de los que quieren seguir fregándolo”, culmina la candidata del Movimiento Ciudadano.

La candidata Brenda Flores, tiene organizadas sus Propuestas Ciudadanas de campaña organizadas en siete rubros, en los cuáles algunas de las más importantes son: restablecer nuevamente los apoyos a instituciones educativas, un trato digno y respetuoso para todos los ciudadanos en las diversas dependencias municipales, regreso de las Brigadas de Alimentos y artículos para el hogar a bajo costo, tomar acuerdos y trabajar de la mano con los empresarios y comerciantes locales para su crecimiento, mucha más comunicación entre el Gobierno Municipal y los ciudadanos, atendiendo en todo momento a la ciudadanía, trato digno y sin abusos de los elementos de Seguridad Pública a la ciudadanía, crear la Oficina de Combate a la Corrupción de la Administración Municipal, mejora de espacios públicos para el desarrollo, la convivencia y la recreación, entre otras.