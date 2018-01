Sabinas, Coahuila.- Cumpliendo con la asistencia social y ante las gestiones de un grupo de regidoras y regidores, el DIF Sabinas, a cargo de la Sra. Josefina Fernández de Rodríguez, entregó sillas de ruedas y despensas saludables en el barrio Cedros, en la villa de Agujita.

Ana Cecilia Rodríguez Fernández, voluntaria activa del DIF Sabinas, acompañó al grupo de regidores a la entrega de sillas de ruedas y despensas; llegando a la casa de la Sra. Graciela Cortez Cázares, para hacer entrega de los beneficios; dando cumplimiento a la atención que en su momento se le solicitó al alcalde C.P. Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal.

“Muchas gracias al señor Temo; a los regidores y a toda la gente del DIF; es gente nueva, pero bien trabajadora; aquí no se había visto personas así como ustedes; muchas gracias, muy amables. lo expresó visiblemente emocionada la Sra. Graciela Cortez Cázares.

De igual forma se visitó la vivienda de la Sra. María Magdalena Martínez Pérez; quien se encuentra convaleciendo luego de haber sido atropellada, por lo que requería de una silla de ruedas, que le facilitara su movilidad.

“Me siento feliz, porque aquí nadie me había venido a visitar, hace unos días vino uno de mis sobrinos y me dijo que a través del DIF me iban a hacer llegar un apoyo, que hoy estoy viendo que ya lo tengo; mi recuperación va bien, ahora me siento mejor”; lo dijo la señora María Magdalena Martínez Pérez, quien resalto el interés de la gente del DIF y de los regidores, por ayudarla.

El grupo de regidoras y regidores que participaron en la gestión ante el DIF; fueron Claudia Deyanira Andrade Bernal, Mirna Barraza Carillo, Miriam Salas de la Rosa, Gerardo Francisco Gutiérrez Rangel, Pedro Armando Pérez Grajales y Juan Jaime Ayala Rodríguez; asegurando que se mantienen al pendiente de las necesidades de la ciudadanía.

Se resaltó la labor de enlace entre el DIF y la ciudadanía, a través del DIF Agujita con Asención Saucedo Velázquez.

Así mismo, Ana Cecilia Rodríguez Fernández, voluntaria activa del DIF Sabinas; ofreció atención médica y de rehabilitación para las beneficiarias, ya que en Sabinas Tierra de Amigos se camina juntos con asistencia social.