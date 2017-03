El ISSSTE clausuró está mañana la campaña nacional: “Febrero, mes de la salud del hombre”, destacando que en 28 días se hizo la misma cantidad de pruebas de antígeno prostático que las realizadas en cuatro meses.

Durante la campaña se hicieron diversas actividades, donde la principal función fue fomentar el autocuidado y la cultura médica en los hombres, visitando más de 15 delegaciones en Coahuila.

Sebastián Zepeda Contreras, Delegado Federal en Coahuila, recordó que parte de la estrategia fue realizar visitas y pruebas de detección de diabetes, cáncer de próstata, de pulmón y de las relacionadas a mortalidad del hombre.

“El propósito estaba encaminado a que los hombres hagamos conciencia que nuestro promedio de vida es seis años menor que las mujeres”, expresó.

Señaló que las pruebas de cáncer de próstata deben hacerse después de los 40 años, sin embargo aclaró que si el hombre tiene más de dos parientes que padecieron esta enfermedad deben aplicarse la prueba semestralmente.

“El factor de mayor riesgo es la herencia, las pruebas no tardan más de diez segundos, es fácil de identificar, por eso les insistimos que acudan al centro de consulta y unidad médica, es más fácil prevenir que curar”, alegó.

Zepeda Contreras informó que de las mil cien pruebas de antígeno prostático, cuatro resultaron positivas, por lo cual se les dará seguimiento ya que el ISSSTE tiene la capacidad de atender en su totalidad la enfermedad.

En torno al tema recordó que durante el 2016 en Coahuila fallecieron 150 hombres por cáncer de próstata, es decir 3 personas fallecieron por día, por no realizarse una prueba que les quita 10 segundos de tiempo; “la razón por la que los hombres no van al médico es porque creen que no les va a pasar nada”, comentó.

Señaló que en el Estado el 85 por ciento de las detecciones positivas están en grado avanzado, de ahí la insistencia para realizarse las distintas pruebas de detección.

Por otro lado Zepeda Contreras dijo que además de esta prueba, se realizaron cerca de 500 de hemoglobina, presión arterial, también se efectuaron cuestionarios de riesgo, de tabaquismo y de prevención, igualmente se efectuaron más de 25 pláticas en las unidades médicas.

Finalmente recordó que la atención es total en el ISSSTE, por lo que se planea continuar con las campañas preventivas a favor del hombre, quien en la actualidad se niega a acudir al urólogo o médico en general, pues cree que no le pasará nada.

