Hola ciudadanos del municipio de San Juan de Sabinas, de Nueva Rosita, la villa de San Juan de Sabinas y los ejidos, soy Brenda Flores Candidata a Presidenta Municipal por el Movimiento Ciudadano.

Hoy iniciamos un movimiento con la intención de alzar la voz por todos aquellos quienes no hemos sido escuchados, un movimiento ciudadano por quienes no han tenido las oportunidades que solamente les son dadas a unos cuantos, se inicia un movimiento donde la sociedad, cansada y harta de lo mismo de siempre, se abre camino, aún contra el mismo sistema, para participar abiertamente en una contienda política electoral, por la Presidencia del Municipio de San Juan de Sabinas.

Ya no queremos a los mismos políticos de siempre propuestos por los mismos partidos de siempre, ya no queremos las mismas mentiras de siempre, ya no queremos las que nos gobierne gente ajena al sentir de los ciudadanos comunes y trabajadores, que ve y cuida solamente por sus intereses.

Venimos a proponerles, a poner en el escenario político del municipio una alternativa, una mejor opción, una propuesta ciudadana que humilde y responsablemente se posiciona de frente al resto de la ciudadanía para pedirles una oportunidad, la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente, al viejo sistema que ya nos cansó con sus acarreos, con sus engaños y falsas promesas, y con sus amenazas que infunden temor en la ciudadanía.

El Movimiento Ciudadano, afín a las candidaturas ciudadanas, a las candidaturas independientes de todo ese sistema de corrupción y mentiras, inicia esa llama de la libertad de conciencia e igualdad de todos los que vivimos en San Juan de Sabinas, porque nadie es más que sus semejantes, hoy se inicia con esa llama ya arde en los corazones esperanzados de muchos ciudadanos de Nueva Rosita y todo el municipio.

Este día un grupo de ciudadanos venimos por primera vez a solicitar tu voto para formar parte del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, estaremos tocando las puertas de cada hogar de este municipio, arrancamos con mucho entusiasmo y emoción por conocer a la totalidad de los vecinos de San Juan de Sabinas, y más que nada porque haremos muchas amistades, de cara a la ciudadanía, con la frente en alto, sin esconder nada, con la tranquilidad que nos da el ser ciudadanos libres, de buenas costumbres y no deberle nada a la sociedad.

Estamos seguros que cerraremos esta campaña, así como estamos iniciando, trabajando arduamente porque es lo que sabemos hacer, con propuestas de beneficio a la ciudadanía y sobre todo propuestas aterrizadas que podamos cumplir, con su voto de confianza y su apoyo podremos salvar a nuestro pueblo, SÍ, SALVEMOS AL PUEBLO!!!

El Movimiento ya empezó, Vota por los ciudadanos, Vota por Ti y tu familia, Vota por tu futuro, Vota por Movimiento Ciudadano.

BRENDA FLORES

Presidenta Municipal 2018

Movimiento Ciudadano