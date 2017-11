La actriz mexicana Kate del Castillo desestimó que el actor Sean Penn pudiera afectar su carrera en Hollywood como consecuencia del escándalo en que se vio involucrada.

Cuestionada sobre si tiene temor a posibles represalias de parte de Penn, a quien se le considera uno de los actores más influyentes en la Meca del Cine, Del Castillo respondió: “No tiene tanto poder, el poder se lo damos nosotros”.

“Nadie tiene tanto poder. He trabajado toda mi vida y él no me puede hacer absolutamente nada de eso, tengo mi trabajo y en lo más mínimo me da miedo”, señaló la actriz, quien anunció aquí dos fechas de la obra de teatro en español de I’m OKate.

La obra, definida como una biocomedia estilo cabaret, narra parte de la vida de Kate, en especial los dos últimos años, en los que se ha visto envuelta en escándalos tras visitar en Sinaloa, acompañada de Penn, a Joaquín El Chapo Guzmán.

El actor, ganador de numerosos premios, entre ellos el Oscar, dijo que su vida fue puesta en riesgo por la serie que protagonizó la actriz mexicana para Netflix, en la que narró su aventura y encuentro con el líder del Cártel de Sinaloa.

“Hasta donde yo sé, el señor no me ha demandado porque no hay nada demandable. Pero no dijimos nada del señor que no se haya escrito o descrito por él mismo, así que si está molesto ‘pues sorry'”.

Del Castillo estuvo acompañada por el director de la obra, Bruno Bichir, y de la actriz Shaula Vega, quienes participan en la obra que se ha preparado desde hace dos meses y que por lo pronto solo tendrá dos presentaciones en Fresno, California, el 10 de diciembre, y en Riverside el 16.

“No podré hacer más fechas por mi trabajo en La ingobernable 2 y La reina del sur 2, y después de que temine esos dos proyectos retomaremos las presentaciones en ciudades de Estados Unidos”, anotó.