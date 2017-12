Un tren de la compañía Amtrak se descarriló este lunes y está colgando sobre la interestatal I 5 en el condado de Pierce, en Washington, según el Departamento de Transporte del estado de Washington.

Imágenes del lugar muestran uno de los vagones del tren descolgando de la vía elevada.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que estaba al tanto de la situación y dijo que demostraba porque su plan de infraestructura debía ser aprobado pronto.

The train accident that just occurred in DuPont, WA shows more than ever why our soon to be submitted infrastructure plan must be approved quickly. Seven trillion dollars spent in the Middle East while our roads, bridges, tunnels, railways (and more) crumble! Not for long!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de diciembre de 2017