La pareja de conductores más recordada en la televisión mexicana es la que formaron Yordi Rosado y Adal Ramones, quienes en Otro Rollo hicieron una mancuerna increíble, pero con el paso del tiempo se han distanciado al punto en que muchos suponen que tienen un conflicto.

“Tuvimos un problema con las esposas”, bromeó Yordi para referirse a su distanciamiento con Adal.

Rosado aclaró que no están peleados ni distanciados e incluso él invitará a su amigo a tomarse unos tragos a su nuevo programa La Última y Nos Vamos, producido por Unicable.

“No tenemos ningún problema. No le he dicho que venga (al programa) pero va a ser uno de los invitados obligados (…) Sí tuvimos un momento en que no estábamos tan cercanos porque también trabajábamos juntos y como todos los amigos, tienen sus detalles, pero eso fue hace como cinco o seis años, ahora estamos mejor que nunca”, dijo al promocionar su nuevo proyecto.

La producción sentará a Yordi con diferentes famosos y se tomarán tres tragos. El primero lo eligen las visitas y hasta que no se lo acaben, no pueden pasar al siguiente segmento y al siguiente trago. “¿La última y nos vamos?”, pregunta Yordi antes de pasar a la recta final, y de allí el nombre del show.

El programa se estrenará el martes 11 de enero a las 22:30 hrs, y tendrá como invitados a Ninel Conde, Omar Chaparro, Paola Rojas, Aracely Arámbula, Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, entre otros.