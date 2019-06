Pati Chapoy lanzó una dura crítica a aquellas personas que, según dijo, se dedican a generar intriga o levantar calumnias. El comentario fue emitido por la titular de Ventaneando, minutos después de calificar como una gran “coincidencia” que fue durante la época en que Raquel Bigorra participó en Venga la alegría cuando en revistas de espectáculos se publicó información confidencial sobre Fernando del Solar e Ingrid Coronado.

La periodista de espectáculos mostró su apoyo a Daniel Bisogno, quien durante la emisión del viernes afirmó que Bigorra habría filtrado información sobre su divorcio a una revista de espectáculos. Tras abordar el tema, Pati Chapoy expresó: “A final de cuentas, estamos, porque me incluyo, en una posición que generamos mucha envidia, porque trabajamos y damos éxito, porque somos personas conocidas, porque trabajamos y nos divertimos con el trabajo y eso genera mucha envidia a mucha gente, porque de alguna manera les estamos echando en cara que no pueden ellos hacer lo que nosotros hacemos. “Y cada quien, desde su tribuna, no me refiero nada más a nosotros, sino a todas las personas que muy lamentablemente se dedican a aventar los dardos llenos de intrigas, de calumnias, de daños, de veneno, de mentiras, ¿como para qué? ¡pónganse a trabajar? Nosotros aquí lo único que estamos haciendo es entretenerlos y divertirlos y nos cuesta, ¡nos cuesta levantarnos temprano! Pero si se levantan temprano y hacen lo que deben hacer, su vida va a cambiar”.

Previo a que todos los conductores de Ventaneando conversaran sobre la presunta traición de Raquel Bigorra a Daniel Bisogno, Pati Chapoy dijo que lamentaba la salida del aire de Intrusos, programa de Televisa que era conducido por Juan José Origel, Aurora Valle, Martha Figueroa y Atala Sarmiento, todos ex integrantes de Azteca.