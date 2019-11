Paola Rojas de 42 años de edad, conductora del programa de noticias, Al aire, transmitido en Televisa, fue invitada al programa Netas Divinas y de manera indirecta explicó cómo fue que superó a su exesposo Luis Alberto Alves, ‘Zague‘ después de la humillación que recibió tras el engaño de parte de su expareja.

Paola indicó que a pesar de las degradaciones y los señalamientos, pudo superarlo, pues admite que aunque sí tambaleo un poco, no dejó que esto la derrumbara en lo absoluto.

Mencionó que su trabajo provoca enfrentar las distintas circunstancias que pone la vida. También mencionó que aprendió a superar la vergüenza y la humillación que ha tenido que pasar en todos estos años.

Por su parte, en agosto de este año, el ahora comentarista deportivo hizo unas declaraciones llenas de madurez y respeto en referencia a la periodista.

“Mi relación con ella es muy buena porque hay dos hijos de por medio. Yo lo que quiero es que las personas cercanas a mí sean felices. Ella tiene que estar cerca de una forma u otra por los hijos. Si ella está contenta y está feliz me da mucho gusto porque al final de cuentas mis hijos van a estar bien y para mi eso es lo más importante”, reveló Zague ante varios medios de comunicación que lo abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

“Paola es una mujer inteligente, una persona con madurez, ella sabrá perfectamente cuales son los lineamientos para que nuestros hijos no sean afectados. Eso no me preocupa, ella tiene todo el derecho y libertad de rehacer su vida así que adelante y ojalá que sea feliz y esté contenta, satisfecha y realizada en todos los sentidos”, declaró el exfutbolista.