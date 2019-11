La banda de pop estadounidense Maroon 5 anunció su regreso al país con una fecha para su “2020 Tour”, mismo que incluye a Chile y Brasil.

El grupo, liderado por Adam Levine, miemos que presentaron su “show” en el medio tiempo del Super Bowl LIII en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 23 de febrero.

Los boletos estarán disponibles en preventa el próximo 26 y 27 de noviembre para los usuarios Citibanamex, a través del sistema Ticketmaster. Mientras que la venta al público en general comenzará el 28 de noviembre por el mismo sitio web y puntos de venta.

Maroon 5 lanzó en 2017 su material discográfico más reciente “Red Pill Blues”, con el que emprendió su gira mundial homónima en 2018. Luego de recorrer Estados Unidos, se aventurará en 2020 por varios países latinoamericanos.

El grupo está preparando el lanzamiento del que será su disco número siete de estudio, del que ya puso en circulación el sencillo “Memories”, junto al videoclip de la canción, dirigido por David Dobkin.

La agrupación debutó entre 1994 y 1995, cuando sus integrantes cursaban la secundaria. Después de un inicio desafortunado, grabó el primer disco Songs about Jane (2002), con el que llegó a la lista Billboard en 2004.

La formación musical creada en Los Ángeles, California, ha ganado tres premios Grammy y ha vendido más de 30 millones de discos. Destacan sus álbumes It won’t be soon before long (2007), Hands all over (2010), Overexposed (2012), V (2014) y Red Pill Blues (2017).

Maroon 5 está compuesta por Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn, P.J. Morton, Jesse Carmichael, San Farrar y Adam Levine.