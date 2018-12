El domingo pasado, en medio de a vorágine de mensajes en redes sociales por Miss Universo, destacó uno, el de Irene Esser, exreina de belleza y novia de Andrés Manuel López Beltrán , hijo del presidente de México.

Irene representó a Venezuela en el certamen en 2012 y recordó la noche de la final ese año, cuando estuvo a punto de ganar pues quedó como la segunda finalista. La venezolana publicó tres fragmentos de videos de su desfile inicial, en traje de baño y en vestido de noche.

“¡Recordar es vivir! Hace seis años me tocó a mí y fue una de las mejores experiencias de mi vida, gracias a toda la gente que me apoyó”, publicó en su video. También agradeció a las personas que la apoyaron e invitó a sus seguidores a ver el concurso: “¿Quién me acompaña hoy a ver Miss Universo?, ¿Quiénes son sus favoritas?”, escribió.

Ese año en el concurso, Irene tuvo un hecho especial con un mexicano, pues Diego Boneta fue juez y le preguntó que si pudiera hacer una ley cuál sería y por qué? Irene le dio una respuesta para el anecdotario: “Pienso que cualquier ley que está en la constitución ya fue promulgada, pienso que deberíamos tener la opción de poder participar o votar en nuestras vidas. Yo soy surfista, por ejemplo, y el mejor camino que debo tomar es la ola que espero”.