Árboles blancos, rosas e incluso dorados, son solo algunos de los que hemos visto en las casas de nuestras celebs favoritas, pero, ¿uno de cabeza? definitivamente no, hasta ahora. Ariana Grande sorprendió a todos sus seguidores compartiendo una foto en Instagram de su árbol, el cual colocó en la esquina de su casa y pegado al techo. ¿Por?

Primero creímos que se trataba de un montaje o ilusión óptica, pero después de analizar bien la foto, nos dimos cuenta de que la sombra pegada a la pared se ve bastante real y su perro caminando en el piso de madera de la casa, solo comprueba que sí, en efecto está colocado al revés. Esto nos remonta a un episodio de Stranger Things con el Upside Down World, ¿a poco no?

Se ve que la cantante realmente disfruta de esta época, pues también compartió unas fotos con un ugly sweater –not so ugly el cual utilizó para presentarse en The Late Night SHow mientras cantaba a todo pulmón.