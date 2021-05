Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se separaron en noviembre del año 2019, así lo reveló la actriz en su podcast ‘La magia del caos’, aunque no fue hasta marzo de 2020, que los actores dieron a conocer a través de sus redes sociales la noticia.

Ahora, a poco más de un año de su anuncio, la hija de Eugenio Derbez se sinceró y contó un poco del proceso por el que pasó y cómo salió adelante. Durante la segunda temporada del reality ‘De viaje con los Derbez’, Aislinn y Alessandra Rosaldo compartieron una íntima plática, donde el nombre Mauricio salió a relucir.

Aislinn admitió que, para ella, haberse divorciado de Mauricio fue el acto de amor más grande hacia el padre de su hija. “Me di cuenta, dije ‘ahí está la verdadera prueba de amor, porque si yo digo que lo amo, y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo donde esté, con quien esté, donde quiera estar y poder seguir la relación, diferente, pero seguirla teniendo”, confesó al borde de las lágrimas.

Por otro lado, Alessandra le confesó que tanto ella como su padre estuvieron muy preocupados por su bienestar, dado que no la veían bien, pero también aplaude el hecho de que Aislinn no le suplicó a Mauricio para que se quedara.

Aislinn agradeció el gesto que tuvo su esposo, Mauricio, de defenderla. (Instagram/Aislinn Derbez)

“Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderle, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste”, le dijo.

Tanto Alessandra como Aislinn reflexionaron sobre el drástico cambio que fue no tener a Mauricio con ellos durante la segunda temporada del reality show. La vocalista de Sentidos Opuestos le confesó a la actriz que, tras la primera temporada, imaginó que ellos evitarían volver a viajar con la familia, pero que jamás imaginó que ya no estarían juntos.