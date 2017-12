Como cualquier persona en el mundo, Beyoncé va de compras a las tiendas departamentales, más ahora que se acerca Navidad. Y claro, como toda mamá, la cantante suele ir acompañada de sus hijos, en este caso de Blue Ivy.

¿Conoces las tiendas Target? ¿No? ¡Queen Bey sí!

Hace unos días la estrella acudió a la sucursal que está en San Clemente, California, esto para sorpresa (y fortuna) de quienes estaban en la tienda. Mientras ella lucía casual, tranquila y concentrada en lo que buscaba, los fans olvidaron sus pertenencias y comenzaron a volverse locos.

Beyoncé y Blue Ivy de compras.

MY two favorite things: @Target and @Beyonce pic.twitter.com/0xQxeEiCTI

It’s not everyday you see @Beyonce at target pic.twitter.com/3nI8bVqONh

— taylor (@MsTaylorOlivia) 7 de diciembre de 2017